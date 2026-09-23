logo

BTC/USD

84282

ETH/USD

2666.28

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина ответили, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина ответили, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров

Лавров заявил, что Россия не будет делать паузы в войне против Украины во время мирных переговоров.

23 сентября 2026, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия не планирует прекращать боевые действия против Украины во время возможных мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио.

У Путина ответили, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

По словам Лаврова, Москва не согласится на паузу в войне вне зависимости от формата предстоящих переговоров.

"Обученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в "специальной военной операции"", — заявил Лавров.

Таким образом, в Кремле не рассматривается прекращение боевых действий как обязательное условие для проведения переговорного процесса. Российская сторона настаивает на продолжении военных действий параллельно с дипломатическими контактами.

В то же время Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам по завершению войны. При этом он подчеркнул, что на "приверженности России достижению целей "СВО"", в том числе и в рамках дипломатического урегулирования.

"Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно столь устойчивого справедливого мира", — сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о заинтересованности Киева и Москвы в прекращении огня из-за зерна и энергетики. По его словам, Украина и Российская Федерация проявляют обоюдную заинтересованность во введении локального прекращения огня.

Также "Комментарии" писали, что Путин пойдет на переговоры только при одном условии. Бывший глава ЦРУ раскрыл главный страх Кремля в войне против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости