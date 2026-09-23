У Путина ответили, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров

Россия не планирует прекращать боевые действия против Украины во время возможных мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

По словам Лаврова, Москва не согласится на паузу в войне вне зависимости от формата предстоящих переговоров.

"Обученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в "специальной военной операции"", — заявил Лавров.

Таким образом, в Кремле не рассматривается прекращение боевых действий как обязательное условие для проведения переговорного процесса. Российская сторона настаивает на продолжении военных действий параллельно с дипломатическими контактами.

В то же время Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам по завершению войны. При этом он подчеркнул, что на "приверженности России достижению целей "СВО"", в том числе и в рамках дипломатического урегулирования.

"Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно столь устойчивого справедливого мира", — сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о заинтересованности Киева и Москвы в прекращении огня из-за зерна и энергетики. По его словам, Украина и Российская Федерация проявляют обоюдную заинтересованность во введении локального прекращения огня.

Также "Комментарии" писали, что Путин пойдет на переговоры только при одном условии. Бывший глава ЦРУ раскрыл главный страх Кремля в войне против Украины.