У Путина ответили, согласятся ли остановить войну во время мирных переговоров

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Slava Kot
Россия не планирует прекращать боевые действия против Украины во время возможных мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио.
Сергей Лавров. Фото из открытых источников
По словам Лаврова, Москва не согласится на паузу в войне вне зависимости от формата предстоящих переговоров.
Таким образом, в Кремле не рассматривается прекращение боевых действий как обязательное условие для проведения переговорного процесса. Российская сторона настаивает на продолжении военных действий параллельно с дипломатическими контактами.
В то же время Лавров заявил, что Россия якобы готова к переговорам по завершению войны. При этом он подчеркнул, что на "приверженности России достижению целей "СВО"", в том числе и в рамках дипломатического урегулирования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о заинтересованности Киева и Москвы в прекращении огня из-за зерна и энергетики. По его словам, Украина и Российская Федерация проявляют обоюдную заинтересованность во введении локального прекращения огня.
Также "Комментарии" писали, что Путин пойдет на переговоры только при одном условии. Бывший глава ЦРУ раскрыл главный страх Кремля в войне против Украины.