Украины вообще не станет: идеолог «рашизма» Дугин выдал очередное циничное заявление о войне с Западом

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российский радикальный философ и один из главных идеологов кремлевского режима Александр Дугин призвал Россию понять, что она ведет полномасштабную Третью мировую войну. По его мнению, Москва оказалась в ситуации, где компромиссы невозможны, а на кону стоит выживание самой РФ.
Александр Дугин
Пропагандист констатирует, что западный мир открыто декларирует цель нанести Кремлю стратегический проигрыш. По его словам, у РФ теперь просто нет другого выхода, кроме как ответить симметрично.
В понимании кремлевского идеолога такой конец означает не дипломатический компромисс с "сохранением лица", а полное уничтожение противника. В то же время он вынужден признать очевидную слабость русской армии, погрязшей в боях на линии фронта.
Судьбу Украины Дугин определяет максимально цинично. Он утверждает, что украинские территории только один из театров глобальных боевых действий глобальной "войны Суши и Моря", а будущее самого государства Москву больше не интересует.
Пропагандист отмечает, что идеальным вариантом было бы уничтожение оппонента невоенными методами, однако Россия должна быть готова и к самым радикальным шагам, поскольку "перед ними стоит убийца". Напоследок Дугин упрекнул российское общество и руководство в нерешительности, заявив, что Москва до сих пор действует "наполовину", хотя время для сомнений уже исчерпано.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский актер и страстный сторонник кремлевского режима Иван Охлобыстин выступил с очередным абсурдным заявлением, сравнив современные мировые события с библейским апокалипсисом. В своем видеообращении он выразил убеждение, что человечество уже переживает финальную стадию своего существования, напоминающую продолжительный телевизионный проект.