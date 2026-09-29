Украины вообще не станет: идеолог «рашизма» Дугин выдал очередное циничное заявление о войне с Западом

Российский радикальный философ и один из главных идеологов кремлевского режима Александр Дугин призвал Россию понять, что она ведет полномасштабную Третью мировую войну. По его мнению, Москва оказалась в ситуации, где компромиссы невозможны, а на кону стоит выживание самой РФ.

Александр Дугин

Пропагандист констатирует, что западный мир открыто декларирует цель нанести Кремлю стратегический проигрыш. По его словам, у РФ теперь просто нет другого выхода, кроме как ответить симметрично.

"Если ситуация выглядит именно так, то нравится нам это или нет, – отмечает Дугин в своем сообщении, – у нас остается единственный путь: нанести стратегическое поражение самому Западу".

В понимании кремлевского идеолога такой конец означает не дипломатический компромисс с "сохранением лица", а полное уничтожение противника. В то же время он вынужден признать очевидную слабость русской армии, погрязшей в боях на линии фронта.

"Нам возразят, мол, что вы такое несете? Мы уже пятый год подряд с Малой Токмачкой разобраться не в состоянии, — жалуется пропагандист и тут же пытается найти оправдание неудачам оккупантов: — Не можем, потому что воюем совсем не с теми. На самом деле это противостояние с Западом. Мы думали, что "СВО" — это история о Киеве, как борьба со мхом. А оказалось, что столкнулись с гранитом".

Судьбу Украины Дугин определяет максимально цинично. Он утверждает, что украинские территории только один из театров глобальных боевых действий глобальной "войны Суши и Моря", а будущее самого государства Москву больше не интересует.

"Что произойдет с Украиной, сейчас уже вообще не имеет никакого значения, — заявляет рупор Кремля, добавляя апокалипсический прогноз: — Скорее всего, этой страны будет просто не существовать. Главный вопрос сейчас в другом — как одолеть Запад и уничтожить врага?".

Пропагандист отмечает, что идеальным вариантом было бы уничтожение оппонента невоенными методами, однако Россия должна быть готова и к самым радикальным шагам, поскольку "перед ними стоит убийца". Напоследок Дугин упрекнул российское общество и руководство в нерешительности, заявив, что Москва до сих пор действует "наполовину", хотя время для сомнений уже исчерпано.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский актер и страстный сторонник кремлевского режима Иван Охлобыстин выступил с очередным абсурдным заявлением, сравнив современные мировые события с библейским апокалипсисом. В своем видеообращении он выразил убеждение, что человечество уже переживает финальную стадию своего существования, напоминающую продолжительный телевизионный проект.