Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем блоге обнародовал новое сообщение, насыщенное резкой риторикой и пренебрежительными эпитетами в адрес украинского руководства и европейских политиков. Поводом для очередной словесной атаки российского чиновника стали высказывания действующего президента США Дональда Трампа, который подверг критике Владимира Зеленского за якобы нежелание идти на компромисс для прекращения войны и обвинил его в разрушении собственной страны.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США, — безапелляционно заявил Медведев, интерпретируя выпады из Вашингтона как окончательное изменение отношения американских элит к Киеву. — Он ведь до крови укусил руку , которая кормила ".

Российский чиновник также обвинил лидеров стран Европейского Союза в попытках искусственно затянуть конфликт в надежде на изменение политического ландшафта за океаном.

"Европейские беспозвоночные уговаривают киевскую вошь запастись терпением, — утверждает заместитель председателя Совбеза РФ, используя дегуманизирующие метафоры по отношению к украинскому народу и союзникам, — не слить дядюшку Джо и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс".

По мнению представителя кремлевского режима, даже возможные будущие тактические успехи оппонентов Дональда Трампа не помешают Москве реализовать свои агрессивные планы по ликвидации украинского суверенитета.

"Но и в этом случае киевских членистоногих ждет обработка ядовитым дустом, — подытожил Медведев, открыто угрожая физическим уничтожением представителям легитимной украинской власти. — Дядя дезинсектор злопамятен и не должен прощать тварь, ставшую одной из важных причин его поражения на выборах".

В МИД Украины и международных правозащитных организациях неоднократно отмечали, что подобные заявления российского руководства являются прямым проявлением языка ненависти и официальным подтверждением намерений РФ осуществлять геноцид украинского народа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Трамп полностью вернется в сторону России.