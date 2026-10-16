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Недилько Ксения
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем блоге обнародовал новое сообщение, насыщенное резкой риторикой и пренебрежительными эпитетами в адрес украинского руководства и европейских политиков. Поводом для очередной словесной атаки российского чиновника стали высказывания действующего президента США Дональда Трампа, который подверг критике Владимира Зеленского за якобы нежелание идти на компромисс для прекращения войны и обвинил его в разрушении собственной страны.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Российский чиновник также обвинил лидеров стран Европейского Союза в попытках искусственно затянуть конфликт в надежде на изменение политического ландшафта за океаном.
По мнению представителя кремлевского режима, даже возможные будущие тактические успехи оппонентов Дональда Трампа не помешают Москве реализовать свои агрессивные планы по ликвидации украинского суверенитета.
В МИД Украины и международных правозащитных организациях неоднократно отмечали, что подобные заявления российского руководства являются прямым проявлением языка ненависти и официальным подтверждением намерений РФ осуществлять геноцид украинского народа.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Трамп полностью вернется в сторону России.