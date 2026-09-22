В новый состав Государственной думы России войдут 49 депутатов, принимавших участие в войне против Украины. Об этом сообщили представители российской власти, а данные приводит The Guardian. Одновременно партия "Единая Россия" получила 355 из 450 мест в нижней палате парламента – это ее рекордный результат.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

Первоначально секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил о 86 ветеранах так называемой "специальной военной операции", однако позднее скорректировал цифру до 49. Таким образом, участники войны составят заметную часть фракции правящей партии.

Результат "Единой России" превысил ее предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, когда партия получила 343 депутатских мандата. Нынешнее голосование стало первым парламентским выбором в России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Кремль уже использует результаты голосования как аргумент в пользу поддержки политики Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что итоги свидетельствуют о высокой степени сплоченности российского общества вокруг главы государства.

При этом выборы подверглись серьезной критике за пределами России. Западные правительства осудили проведение голосования на оккупированных Россией территориях Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Кремль подавил инакомыслие и не допустил международных наблюдателей, назвав происходящее лишь видимостью демократии.

Дополнительным фактором стала судьба партии "Яблоко". Либеральная политическая сила, выступавшая против войны, не участвовала в выборах. В итоге остальные партии, прошедшие в Госдуму, поддерживают российскую политику в отношении Украины.

По предварительным итогам, второе место заняла КПРФ с 40 мандатами, ЛДПР получила 25, а "Новые люди" — 20. При этом критики выборов указывают на отсутствие реальной политической конкуренции и ограничения для оппозиционных сил.

Таким образом, новый состав Госдумы сочетает рекордное представительство "Единой России" с заметным присутствием участников войны. Для Кремля результаты стали поводом говорить о политической поддержке действующего курса, тогда как западные правительства рассматривают условия проведения голосования значительно более критически.

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