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Недилько Ксения
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал речь российского диктатора Путина на Валдае, которую якобы ждет весь мир. Подробности речи Песков не раскрыл.
Путин и Песков
Он также сообщил, что, несмотря на общее охлаждение отношений, между Россией и Соединенными Штатами до сих пор сохраняется взаимодействие на техническом уровне. В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев постоянно отчитывается перед Кремлем о своих переговорах с американской стороной. Российские чиновники убеждены, что возобновление совместных коммерческих проектов принесло бы солидные дивиденды как Москве, так и Вашингтону.
Отдельно у Путина остановились действия Европейского Союза. В Кремле жалуются, что Киев вообще не демонстрирует готовности к диалогу, а европейские столицы только подливают масла в огонь. По мнению Пескова, единичные призывы некоторых западных лидеров к возобновлению дипломатии из РФ пока утопают в общей риторике.
Вместо поиска компромиссов и снижения градуса напряжения, считают в Кремле, ЕС взял курс на милитаризацию и выстраивание собственной архитектуры безопасности, тратя на оборонные нужды уже около 5% бюджетов государств-членов.
Именно этим военным усилением Европы у Пескова объясняют и свои недавние угрозы из-за возможной изоляции Калининградской области.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва направила странам Альянса письма с угрозами нанести удары по "центрам принятия решений".