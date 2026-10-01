Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал речь российского диктатора Путина на Валдае, которую якобы ждет весь мир. Подробности речи Песков не раскрыл.

Путин и Песков

Он также сообщил, что, несмотря на общее охлаждение отношений, между Россией и Соединенными Штатами до сих пор сохраняется взаимодействие на техническом уровне. В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев постоянно отчитывается перед Кремлем о своих переговорах с американской стороной. Российские чиновники убеждены, что возобновление совместных коммерческих проектов принесло бы солидные дивиденды как Москве, так и Вашингтону.

"Контакты на рабочем уровне с американскими коллегами не прекращаются", — подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, описывая текущее состояние диалога. Он уточнил, что Дмитриев продолжает дискуссии о потенциальных экономических связях, однако американцы ставят жесткое условие: "Вашингтон по-прежнему увязывает любое возобновление финансово-экономического сотрудничества исключительно с решением украинского вопроса".

Отдельно у Путина остановились действия Европейского Союза. В Кремле жалуются, что Киев вообще не демонстрирует готовности к диалогу, а европейские столицы только подливают масла в огонь. По мнению Пескова, единичные призывы некоторых западных лидеров к возобновлению дипломатии из РФ пока утопают в общей риторике.

"Украина так и не приблизилась к началу мирного процесса, – посетовал пресс-секретарь российского лидера, – поскольку Европа активно препятствует реанимации этих переговоров".

Вместо поиска компромиссов и снижения градуса напряжения, считают в Кремле, ЕС взял курс на милитаризацию и выстраивание собственной архитектуры безопасности, тратя на оборонные нужды уже около 5% бюджетов государств-членов.

Именно этим военным усилением Европы у Пескова объясняют и свои недавние угрозы из-за возможной изоляции Калининградской области.

"Наши предупреждения о последствиях вероятной Калининградской блокады не являются попыткой спровоцировать конфронтацию", — оправдался спикер Кремля. По его словам, такие заявления Москвы являются лишь логичным ответом, ведь "это предостережение было сделано на фоне масштабной и непрерывной милитаризации европейского континента".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва направила странам Альянса письма с угрозами нанести удары по "центрам принятия решений".