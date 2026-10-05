Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с новым резким заявлением в адрес Армении. На фоне постепенного отдаления Еревана от Москвы российский чиновник назвал одним из возможных опасных сценариев для страны ее превращение в "новую Украину". Об этом Медведев заявил в интервью иранским государственным СМИ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что изменение внешнеполитического курса Армении якобы может иметь негативные последствия. Российский чиновник также обвинил западные страны в попытках усилить свое влияние на Южном Кавказе.

Заявление прозвучало на фоне заметного сближения Армении с Европейским Союзом. В марте 2025 года парламент страны принял закон, начавший процесс движения к членству в ЕС.

Для Кремля такой курс стал серьезным раздражителем. В Москве заявляли, что потенциальное членство Армении в Евросоюзе несовместимо с ее участием в Евразийском экономическом союзе. Российский диктатор Владимир Путин также говорил о необходимости референдума о предстоящем внешнеполитическом курсе Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны заявлял, что проведение такого референдума для получения статуса кандидата в ЕС не необходимо. Он также говорил о том, что Россия лишилась статуса стратегического партнера Армении.

Отношения между двумя странами после этого продолжили ухудшаться. Россия вводила ограничения на импорт ряда армянских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции, алкоголя, рыбы, молочных продуктов и цветов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко дал Армении совет по вступлению в ЕС.