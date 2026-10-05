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В Кремле истерика: Медведев пригрозил сделать из Армении "новую Украину"

Дмитрий Медведев заявил, что Армения рискует стать "новой Украиной" из-за сближения с Западом.

5 октября 2026, 22:30
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с новым резким заявлением в адрес Армении. На фоне постепенного отдаления Еревана от Москвы российский чиновник назвал одним из возможных опасных сценариев для страны ее превращение в "новую Украину". Об этом Медведев заявил в интервью иранским государственным СМИ.

В Кремле истерика: Медведев пригрозил сделать из Армении "новую Украину"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что изменение внешнеполитического курса Армении якобы может иметь негативные последствия. Российский чиновник также обвинил западные страны в попытках усилить свое влияние на Южном Кавказе.

Заявление прозвучало на фоне заметного сближения Армении с Европейским Союзом. В марте 2025 года парламент страны принял закон, начавший процесс движения к членству в ЕС.

Для Кремля такой курс стал серьезным раздражителем. В Москве заявляли, что потенциальное членство Армении в Евросоюзе несовместимо с ее участием в Евразийском экономическом союзе. Российский диктатор Владимир Путин также говорил о необходимости референдума о предстоящем внешнеполитическом курсе Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны заявлял, что проведение такого референдума для получения статуса кандидата в ЕС не необходимо. Он также говорил о том, что Россия лишилась статуса стратегического партнера Армении.

Отношения между двумя странами после этого продолжили ухудшаться. Россия вводила ограничения на импорт ряда армянских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции, алкоголя, рыбы, молочных продуктов и цветов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко дал Армении совет по вступлению в ЕС.



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