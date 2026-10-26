В Кремле начался передел власти: одно задержание может запустить цепную реакцию против Путина

Бюрократы теряют власть, а Путин явно не замечает, что вся его стратегия по созданию системы управления, где ФСБ только "передовой отряд партии", а не "руководящая и направляющая сила" дает трещину. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Кремль. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что на выходных в РФ задержали неприметного заместителя руководителя управления электронного документооборота федеральной налоговой службы Александра Бликмана. И ничего удивительного здесь не было, если бы этот самый Бликман не был одним из создателей электронного документооборота российской налоговой. А всей этой электронной системой не руководил уже бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко, который, в свою очередь, был правой рукой премьера Мишустина в правительстве.

По словам аналитика, прошло всего несколько дней с того момента, как Григоренко, руководитель аппарата российского правительства вынужден был уйти в отставку, а премьер Мишустин остался, де-факто, без своих людей в правительстве, а ФСБ посадило не самого влиятельного, но важного члена команды Мишустина-Григоренко. И, похоже, это не последнее задержание.

"Можно много говорить о страхе Путина перед высоким уровнем доверия к Мишустину, но мне кажется, мы имеем дело с более серьезным явлением, чем паранойя Путина. Это попытка ФСБ вернуть позиции, которые были у них до 2016 года. Для незнающих Путин в 2016 году развернул государственную машину и построил вертикаль технократов-бюрократов, которая стала равнозначной с вертикалью ФСБ. И главными символами этой вертикали стали Вайно, Кириенко, Набиуллина и Мишустин", – отметил политолог.

Вадим Денисенко рассказывает, Набиуллина в марте 2027 года уйдет. Война неприкосновенна и имеет прямые контакты с силовиками. На Кириенко произошло несколько веских атак, а наиболее символическим стало задержание политолога Кинева. Более того, выборы в Госдуму показали, что сложные комбинации кириенко, по сути, никому не нужны.

Эксперт предполагает, сейчас, похоже, пришел черед Мишустина. ФСБ не может задерживать людей уровня Мишустина или Кириенко, особенно после провала с делами Ротенбергов и Трабера. Но ФСБ может задерживать людей уровня того же Бликмана для накопления компромата.

"Здесь стоит отметить, что в самом ФСБ существует тривластие, когда есть по сути три конкурирующих вертикали. Вертикаль руководителя службы Бортникова, вертикаль первого зама Королева и вертикаль руководителя военной контрразведки Ткачева (человек Сечина). И война этих трех башен ФСБ санкционирована Путиным, боящимся одновластия в ФСБ. Главная интрига в нынешних политических раскладах РФ – изменит ли Путин за месяц Бортникова, которому исполняется 75. Путин должен или продлить ему срок работы или уволить. А, если уволит, то на кого он поставит", – заметил политолог.

Денисенко заключает, как бы то ни было, в течение 2026 года происходит ряд кардинальных изменений в высшем эшелоне управления РФ. И главное изменение – усиление роли ФСБ, имеющей все шансы развернуть систему управления снова под себя, а если они это сделают – следующей их жертвой будет сам Путин.

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