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В Кремле признали, что в российской экономике начался обвал: причина вновь в Украине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что рынки достаточно чутко реагируют на рост напряжения

сегодня, 14:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Политическое напряжение с Украиной и разговоры Запада о подготовке нового пакета санкций против России не могут благоприятно влиять на настроении бирж по всему миру и российский рынок здесь не исключение. Как передает издание "Комментарии", так некоторые сложности в экономике РФ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсант".

В Кремле признали, что в российской экономике начался обвал: причина вновь в Украине

Российский флаг. Фото: из открытых источников

При этом Песков уточнил, что на Западе нет единого мнения относительно возможности введения санкций против России. Следовательно, нельзя говорить о том, что все страны Запада поддерживают санкции против России.

По словам пресс-секретаря Путина, некоторые страны на Западе уже готовы вводить санкции, другие не готовы об этом даже разговаривать, пока не произошло эфемерной агрессии России, ведь тогда теряется главный смысл санкций – сдерживающий эффект РФ. Дмитрий Песков подчеркивает, поэтому вывод напрашивается сам собой – коллективный Запад еще не определился, как ему быть с санкциями против России.

Дмитрий Песков отметил, что рынок всегда внимательно наблюдает за политическими вещами и очень чутко реагирует на малейшее напряжение. Так происходит и сейчас.

Спикер российского президента отметил, что от политического напряжения убытки несут по всему миру и Европа не может быть исключением, она тоже страдает. 

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – президент Франции рано поспешил рассказал об успешности визита в Москву. У Путина открестились от обещаний Макрону не начинать новых маневров у границ Украины. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что никаких соглашений между Москвой и Парижем не подписывалось.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5206601?from=top_main_1
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