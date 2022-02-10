В Кремле уже подгорает: Москва выставила требования Киеву для деэскалации ситуации на границе

В России, что называется, решили сорвать маски, фактически согласившись с тем, что концентрация войск у украинской границы – это откровенный шантаж. Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что для деэскалации ситуации с возможной агрессией против Украины украинские власти якобы должны выполнить ряд условий. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "ТАСС".

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Мария Захарова отметила, Запад должен отказаться от поставок Украине вооружений, также территорию Украины должны покинуть военные инструктора иностранных государств, а сама Украина больше никогда не должна проводить совместные военные учения со странами НАТО. Более того, Москва хочет, чтобы то вооружение, которое для обороны было передано Украине союзниками, украинские власти вывезли с территории Украины куда подальше.

Данное заявление МИД РФ прокомментировал украинский дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан. Он считает, что такие требования Москвы говорят о трех вещах.

"Во-первых, в Кремле реально подгорает в связи с тем, что наши партнеры помогают нам становиться сильнее, увеличивая поставки нам оружия, пусть еще и не в геометрической, но в арифметической прогрессии так точно. Во-вторых, последние несколько недель интенсивной дипломатии не принесли никаких результатов. В Москве продолжают гнуть свою линию, выставляя Украине и вообще коллективному Западу все более утопические ультиматумы. И третье. В России постепенно нарастает против нарратива войны. Поэтому местный кооператив "Озеро" и Ко взволновались. Торопятся. Понимают, что с каждым днем они приближаются к бесславному концу. Поэтому и нервничают, пытаясь изо всех сил испугать "ежа голым задом", — отметил дипломат.

По его словам, на фоне такие заявлений Кремля украинцам нужно понимать, что нам свое делать и не нужно реагировать на такие ультиматумы. Ничего не изменилось. Главное объединяться, избегать ссор внутри страны, и готовиться к отпору очередному наскоку орды.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – в пятницу в Харькове должно состояться важное заседание СНБО, на котором могут поднять вопросы по обороне страны: эксперты рассказали, к чему готовиться.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!