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В Кремле в очередной раз набросились на НАТО с циничным обвинением: детали

В Кремле заявляют, что будут реагировать на потенциальные вызовы.

18 июля 2025, 15:00
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Клименко Елена

В Москве внимательно следят за недавним заявлением американского генерала Кристофера Донахью о планах по Калининградской области. В Кремле считают, что это еще одно звено в цепи "враждебных" шагов Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 18 июля.

В Кремле в очередной раз набросились на НАТО с циничным обвинением: детали

Фото: 24 Канал

По его словам, высказывание Донахью — это лишь одно из многих "агрессивных заявлений" от представителей оборонных ведомств европейских стран. Он заверил, что Кремль трактует эти заявления как элемент враждебной политики, якобы направленной против России.

"Конечно, это заставляет нас учитывать все это и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", — добавил Песков.

На вопрос журналистов, повлияет ли это заявление на диалог с США, Песков ответил, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают "непростой процесс". По его словам, этот процесс достаточно длительный — "плаксяное состояние" двусторонних связей не меняется мгновенно. И, конечно, столь громкие обращения Вашингтона к региональной безопасности требуют внимания и реагирования.

Следует напомнить, что сам генерал Донахью заявил, что США могут "стереть Калининградскую область с лица земли быстрее, чем когда-либо раньше" — слова, вызвавшие резонанс в Москве. Более того, министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что немецкие войска будут готовы защищать свою страну в случае нападения со стороны РФ.

Как уже писали "Комментарии", спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы готова провести третий раунд переговоров с Украиной, однако пока "ожидает инициативу" со стороны Киева, который должен определиться со своей позицией. По словам Пескова, Москва продолжает вести прямые контакты с украинской стороной, хотя и "при посредничестве Вашингтона".



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