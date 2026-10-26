На досрочных парламентских выборах в Сербии победило оппозиционное движение "Студенческий список", которое, по приведенным данным, получило почти 53% голосов. В Кремле уже отреагировали на возможное изменение политического курса Белграда и выразили надежду, что бывший президент Сербии Александар Вучич и дальше будет способствовать развитию отношений с Россией, даже находясь в оппозиции.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перспективы двустороннего сотрудничества на фоне политических изменений в Сербии. Москва рассчитывает, что новая политическая сила не откажется от партнерства с Россией и будет учитывать, по утверждению российской стороны, его выгодность для сербских интересов.

"Мы хотим выразить надежду, что действия новой политической силы будут направлены на дальнейшее развитие отношений и что она будет понимать: сотрудничество с Россией отвечает интересам Сербии", — заявил Песков.

Он также заверил, что Москва готова и дальше развивать контакты с Белградом, однако ожидает взаимной заинтересованности.

"Мы, в свою очередь, намерены и дальше всячески способствовать развитию отношений с Белградом. Но, как вы знаете, танго танцуют вдвоем", — подчеркнул спикер Кремля.

Отдельно Песков выразил надежду на дальнейшую политическую активность Александра Вучича. В Москве заявили, что высоко оценивают его вклад в двусторонние отношения и рассчитывают на продолжение сотрудничества даже при пребывании бывшего сербского лидера в оппозиции.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал политическую ситуацию в Бразилии и положительно высказался о развитии отношений с Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам Пескова, Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Бразилией, в частности, в рамках БРИКС и других международных форматов.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не должна соглашаться на нейтральный статус без четких и действенных гарантий безопасности, ведь сам по себе он не защитит страну от повторной российской агрессии. Будущие договоренности должны предусматривать конкретные механизмы помощи в случае нового нападения. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя перспективы мирных переговоров.