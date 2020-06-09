В крови Ефремова обнаружили алкоголя на бутылку водки

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Антон Корнилов
Тестирование на содержание алкоголя в крови Михаила Ефремова
показало опьянение сильной степени в момент ДТП в центре Москвы. Об этом
сообщили в российском издании РБК со ссылкой на свой источник в ГУ МВД Москвы.
По информации издания Baza, экспертиза показала содержание 2,1 промилле алкоголя в
крови актера Михаила Ефремова. Источник российского издания Интерфакс, который
подтвердил информацию о 2,1 промилле алкоголя, назвал этот показатель "верхней
границей средней степени опьянения с переходом к сильному опьянению".
Примечательно, что концентрации алкоголя в 2,1 промилле
можно достигнуть после употребления бутылки водки объемов примерно в 0,5 или
0,7 литра. Конкретнее зависит от массы тела и других физических и
физиологических факторов.
Как сообщал портал "Комментарии", вечером 8 июня российский
актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца возле здания МИД
в Москве на автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Ladа, водитель которого умер в больнице с тяжелыми травмами.
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