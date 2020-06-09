В крови Ефремова обнаружили алкоголя на бутылку водки

Тестирование на содержание алкоголя в крови Михаила Ефремова показало опьянение сильной степени в момент ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в российском издании РБК со ссылкой на свой источник в ГУ МВД Москвы.

По информации издания Baza, экспертиза показала содержание 2,1 промилле алкоголя в крови актера Михаила Ефремова. Источник российского издания Интерфакс, который подтвердил информацию о 2,1 промилле алкоголя, назвал этот показатель "верхней границей средней степени опьянения с переходом к сильному опьянению".

Примечательно, что концентрации алкоголя в 2,1 промилле можно достигнуть после употребления бутылки водки объемов примерно в 0,5 или 0,7 литра. Конкретнее зависит от массы тела и других физических и физиологических факторов.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца возле здания МИД в Москве на автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Ladа, водитель которого умер в больнице с тяжелыми травмами.

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