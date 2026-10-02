В Минобороны РФ цинично назвали причину атаки мостов: при чем здесь Донбасс

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередной отчет, в котором цинично отчиталось о ночных воздушных атаках на территорию Украины. Российское военное командование открыто признало удары по логистической и энергетической системе, традиционно прикрывая террор против мирного населения выдумками об "обеспечении интересов ВСУ". Оккупанты детализировали цели своих беспилотников в Киевской и Одесской областях, а также заявили о нападении на транспортное судно в Черном море.

Минобороны РФ. Иллюстративное фото

В своем отчете российское военное ведомство прямо указывает, что держит под прицелом критические транспортные и энергетические узлы столичного региона. Страна-агрессорка пытается остановить внутреннее соединение и создать гуманитарный кризис.

"Вооруженные силы РФ продолжают производить огненное поражение объектов портовой, топливно-энергетической инфраструктуры Украины, а также морского транспорта", — цинично декларируют в пресс-службе оборонного ведомства России, пытаясь легитимизировать военные преступления.

Описывая поражения в столице, захватчики уверяют, что "во время ночной атаки дронов в Киеве попали в автомобильно-железнодорожный мост через Днепр", который, по версии Кремля, использовался для перебрасывания подкреплений и техники на Донецкое направление.

Параллельно враг отчитался о нападении на энергосистему близлежащей области, назвав гражданскую инфраструктуру военной целью.

"В Киевской области под удар попала электрическая подстанция "Киевская" в районе населенного пункта Наливайковка", — заявили оккупанты.

По их словам, этот объект якобы "перераспределял свет для предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Отдельным вектором ночного террора россиян стал южный регион Украины. Москва продолжает целенаправленно уничтожать зерновую логистику и портовые мощности Подунавья, подрывая экономическую устойчивость страны.

"В Одесской области зафиксировано попадание в производственно-промышленный комплекс на территории порта Измаил", — утверждают в возведении российского Минобороны.

Традиционно для своей пропаганды враг добавил, что эта гавань вроде бы "отвечала за логистику топлива и военного имущества".

Кроме сухопутных целей захватчики похвастались актом морского пиратства в нейтральных или территориальных водах.

"Дополнительно в акватории Черного моря во время перехода было атаковано сухогруз", — резюмировали в ведомстве страны-агрессорки, оправдывая нападение на гражданское плавсредство тем, что он якобы транспортировал в Одессу "грузы двойного назначения".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за атаки в Киеве полностью или частично перекрыты три моста. Соединение левого с правым берегом значительно усложнено.