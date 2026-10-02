В Минобороны РФ цинично назвали причину атаки мостов: при чем здесь Донбасс

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Недилько Ксения
Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередной отчет, в котором цинично отчиталось о ночных воздушных атаках на территорию Украины. Российское военное командование открыто признало удары по логистической и энергетической системе, традиционно прикрывая террор против мирного населения выдумками об "обеспечении интересов ВСУ". Оккупанты детализировали цели своих беспилотников в Киевской и Одесской областях, а также заявили о нападении на транспортное судно в Черном море.
Минобороны РФ. Иллюстративное фото
В своем отчете российское военное ведомство прямо указывает, что держит под прицелом критические транспортные и энергетические узлы столичного региона. Страна-агрессорка пытается остановить внутреннее соединение и создать гуманитарный кризис.
Описывая поражения в столице, захватчики уверяют, что "во время ночной атаки дронов в Киеве попали в автомобильно-железнодорожный мост через Днепр", который, по версии Кремля, использовался для перебрасывания подкреплений и техники на Донецкое направление.
Параллельно враг отчитался о нападении на энергосистему близлежащей области, назвав гражданскую инфраструктуру военной целью.
По их словам, этот объект якобы "перераспределял свет для предприятий оборонно-промышленного комплекса".
Отдельным вектором ночного террора россиян стал южный регион Украины. Москва продолжает целенаправленно уничтожать зерновую логистику и портовые мощности Подунавья, подрывая экономическую устойчивость страны.
Традиционно для своей пропаганды враг добавил, что эта гавань вроде бы "отвечала за логистику топлива и военного имущества".
Кроме сухопутных целей захватчики похвастались актом морского пиратства в нейтральных или территориальных водах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за атаки в Киеве полностью или частично перекрыты три моста. Соединение левого с правым берегом значительно усложнено.