kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.06.2020

BTC/USD

9373.60

ETH/USD

229.05

LTC/USD

43.74

НБУ 15.06.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия В Москве американца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж
commentss НОВОСТИ Все новости

В Москве американца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

В России завершилось крупное дело о шпионаже против американца Пола Уилана

сегодня, 18:12
Автор:

Антон Корнилов
В Москве американца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

Городской суд Москвы приговорил гражданина четырех стран одновременно, а именно США, Ирландии, Канады и Великобритании, Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщили в российском издании "Медуза".

Осужденный назвал приговор политическим и пообещал обжаловать его. Прокуратура просила для него 18 лет тюрьмы.

Бывшего американского морского пехотинца уволили со службы в 2008 году после кражи. 50-летнего Пола Уилана задержали в Москве в гостинице "Метрополь" в декабре 2018 года и нашли при нем сведения с государственной тайной. По неофициальным данным, он получил флешку с секретным списком сотрудников российского силового ведомства от действующего сотрудника ФСБ. Уилан отрицал свою вину и настаивал, что не знал о содержимом флешки — якобы думал, что там справка для туриста.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские в Украине избивают безоружных активистов под судом, где рассматривается избрание меры пресечения для активиста Сергея Стерненко.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meduza.io/news/2020/06/15/mosgorsud-prigovoril-amerikantsa-pola-uilana-k-16-godam-kolonii-za-shpionazh
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!