В Москве американца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

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Антон Корнилов
Городской суд Москвы приговорил гражданина четырех стран
одновременно, а именно США, Ирландии, Канады и Великобритании, Пола Уилана к 16
годам колонии строгого режима за шпионаж по статье 276 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Об этом сообщили в российском издании "Медуза".
Осужденный назвал приговор политическим и пообещал
обжаловать его. Прокуратура просила для него 18 лет тюрьмы.
Бывшего американского морского пехотинца уволили со службы в
2008 году после кражи. 50-летнего Пола Уилана задержали в Москве в гостинице "Метрополь"
в декабре 2018 года и нашли при нем сведения с государственной тайной. По
неофициальным данным, он получил флешку с секретным списком сотрудников
российского силового ведомства от действующего сотрудника ФСБ. Уилан отрицал
свою вину и настаивал, что не знал о содержимом флешки — якобы думал, что там
справка для туриста.
Как сообщал портал "Комментарии", полицейские в Украине
избивают безоружных активистов под судом, где рассматривается избрание меры
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