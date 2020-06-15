В Москве американца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

Городской суд Москвы приговорил гражданина четырех стран одновременно, а именно США, Ирландии, Канады и Великобритании, Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщили в российском издании "Медуза".

Осужденный назвал приговор политическим и пообещал обжаловать его. Прокуратура просила для него 18 лет тюрьмы.

Бывшего американского морского пехотинца уволили со службы в 2008 году после кражи. 50-летнего Пола Уилана задержали в Москве в гостинице "Метрополь" в декабре 2018 года и нашли при нем сведения с государственной тайной. По неофициальным данным, он получил флешку с секретным списком сотрудников российского силового ведомства от действующего сотрудника ФСБ. Уилан отрицал свою вину и настаивал, что не знал о содержимом флешки — якобы думал, что там справка для туриста.

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