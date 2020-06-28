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В Москве нашли мертвым владельца крупнейшей строительной компании в России

Гендиректор группы компаний "Пионер" Андрей Грудин был найден мертвым в своем московском офисе, рядом с ним находилась записка

сегодня, 21:35
Автор:

Екатерина Белоброва
В Москве нашли мертвым владельца крупнейшей строительной компании в России

В московском офисе генерального директора группы строительных компаний "Пионер" Андрея Грудина нашли мертвым. Об этом передает российское издание "Сноб". По некоторым версиям, согласно информации издания, тело бизнесмена нашла его супруга, другие источники утверждают, что труп увидела секретарша.

Отмечается, что Грудин скончался от огнестрельного ранения  в голову. Рядом  с ним находилась предсмертная записка, которая свидетельствует о том, что бизнесмен предпочел покончить с собой в связи с финансовыми проблемами.

"Сноб" приводит содержание записки, адресованное семье погибшего: "Семье... Берегите себя и не повторяйте моих ошибок. Понимаю сейчас, что не хочу продавать "Пионер". Это часть меня, без этого я — не я. Это снимет большую кредитную нагрузку на "Пионер" и я надеюсь, вы будете работать дальше, а моей семье будете платить посильные дивиденды. Простите меня, всё".

Жена Грудина утверждает, что в последнее время он был в крайне удрученном состоянии, близкому к тяжелой депрессии, и от него она слышала рассуждения о самоубийстве.

В Следственном комитете Москвы пока по данному инциденту не дают комментариев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США с собой покончил старший сын Никиты Хрущева, 84-летний Сергей Хрущев.


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Источник: https://snob.ru/accidents/smi-v-moskve-nashli-mertvym-glavu-krupnoj-stroitelnoj-kompanii/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=smm&utm_content=41038406
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