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В Москве неизвестный расстрелял прохожих из окна: есть пострадавшие

Неизвестный жилец одной из квартир в Москве ранил из охотничьего ружья двух людей

7 июня 2020, 23:30
Автор:

Екатерина Белоброва
В Москве неизвестный расстрелял прохожих из окна: есть пострадавшие

На юго-западе Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна второго этажа многоэтажного дома. Об этом передает российское агентство "Интерфакс".

Как отмечает источник, два человека получили ранения в результате стрельбы, один из них - полицейский.

Движение и проезд к дому перекрыты. 

Пострадавшие получили медицинскую помощь прибывшей на место "скорой", их состояние стабильное.

На месте работает полиция, оцепившая территорию, правонарушитель пока не задержан, а его мотивы для открытия пальбы по улице, неизвестны. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о стрельбу  в Мукачево, когда пуля угодила в живот таксистуВо время расследования выяснилось, что стрельбе предшествовал конфликт на дороге. В полиции говорят, что 33-летний преступник на своем “Фольксвагене” препятствовал движению автомобиля потерпевшего, то увеличивая, то уменьшая скорость. Также включал и выключал дальний свет фар позади пострадавшего и такими действиями заставил его остановиться. После этого владелец “Фольксвагена” совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия: одна пуля ранила таксиста в живот.


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Источник: https://www.interfax.ru/moscow/712199
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