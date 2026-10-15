В Подмосковье бушует опасная экзотическая болезнь: что известно

В Московской области пять человек госпитализированы после контакта с человеком, подозреваемым в заражении оспой обезьян. У пациентов отобрали анализы, сейчас они находятся под контролем. Клинических симптомов заболевания у них не выявили, а их состояние оценивают как удовлетворительное.

В Подмосковье бушует оспа обезьян

Что известно о случаях заражения оспой обезьян в России

Пятеро человек с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Московской области. Среди госпитализированных трое мужчин и две женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Одна из пациенток является гражданкой Беларуси.

Пациентов доставили в Раменскую больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациентов забрали на скорой помощи из дома по улице Горького в Жуковском. Поводом к госпитализации стали контакты с возможным источником инфекции 10 октября. На данный момент диагноз "оспа обезьян" остается предварительным.

Это не первые случаи подозрения на оспу обезьян в России. В феврале этого года в Домодедовскую больницу госпитализировали мужчину с подозрением на эту инфекцию, которая впоследствии подтвердилась. На следующий день медицинскую помощь оказали контактировавшему с зараженным человеку. Еще примерно через две недели заболевание обнаружили у двух туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Таиланда.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян – это вирусное заболевание, которое может сопровождаться повышением температуры, увеличением лимфатических узлов и болезненной сыпью. Основным регионом распространения инфекции остается Африка.

Сначала вирус циркулировал среди грызунов, в том числе земляных белок. Однако обезьяны могут заражаться при контакте с такими животными, а люди из-за укусов или царапин, нанесенных инфицированными животными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Гонконге возросло количество случаев обезьяньей оспы : больные пользовались приложениями для знакомств.