В РФ атакован важный объект ВПК: станет ли теперь меньше ракетных ударов по Украине

В ночь на 9 октября в Тверской области России, по сообщениям OSINT-каналов, был атакован Редкинский опытный завод. Предприятие расположено в поселке Редкино и связано с производством специальной химической продукции для российского военно-промышленного комплекса.

Удар по России. Фото: из открытых источников

Об атаке сообщили профильные мониторинговые ресурсы. По их данным, завод уже становился целью удара в феврале 2026 года. Независимого подтверждения масштаба нынешнего происшествия, характера повреждений и возможных последствий для производства на момент публикации нет.

Редкинский опытный завод выпускает различные химические компоненты, включая продукцию, связанную с топливом для авиационной и ракетной техники. В частности, в открытых описаниях предприятия упоминается компонент топлива "Децилин-М", применяемый в производстве топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101. Также завод производит присадки для дизельного топлива и авиационного керосина.

Именно специализация предприятия делает сообщения об атаке значимыми с точки зрения российской оборонной промышленности. Специальная химия используется в технологических цепочках производства и эксплуатации военной техники, а повреждение профильных мощностей потенциально может осложнить снабжение отдельных предприятий необходимыми материалами.

Вместе с тем пока нельзя утверждать, что завод получил критические повреждения или что выпуск продукции остановлен. Для таких выводов необходимы подтвержденные сведения о состоянии производственных объектов и последствиях удара.

Тверская область находится в европейской части России, а Редкино расположено между Тверью и Москвой. Однако географическое положение само по себе не позволяет установить, какие средства поражения могли быть использованы и насколько серьезным оказался инцидент.

Если информация об атаке подтвердится, ключевым вопросом станет состояние производственных мощностей предприятия и возможное влияние происшествия на цепочки поставок российской ракетной и авиационной промышленности.

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