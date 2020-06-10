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В России полицейский встал коленом на шею женщины при задержании

В Сургуте после задержания против полицейских начали проверку

сегодня, 18:12
Автор:

Антон Корнилов
В России полицейский встал коленом на шею женщины при задержании

Во вторник, 9 июня, в российском Сургуте полиция задержала двух женщин за нарушение режима изоляции в Ханты-Мансийском автономном округе. Во время задержания полицейские использовали силу, а один полицейский во время задержания поставил колено на шею женщины. Об этом сообщили в российском издании Медуза.

Женщины отдыхали на берегу реки в городском парке "За Саймой", где их задержали полицейские за нарушение режима самоизоляции. В социальных сетях опубликовал видеоролик с задержания, где видно, как полицейский держит женщину, которая пытается уйти, а затем валит ее на землю и становится коленом ей на шею.


В среду, 10 июня, в управлении Министерства внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что женщина предлагала покинуть парк добровольно, но они отказались. Патрульный пригрозил задержанием, после чего отдыхающие начали собираться. Одна из женщин якобы сбила видеорегистратор на груди полицейского, после чего их задержали. МВД и СК уже начали проверки.

Примечательно, что с использованием такого же приема пытались задержать темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, но в итоге полицейский задушил задержанного. После этого в США начались массовые протесты против расизма.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Вашингтона переименовал улицу перед Белым домом в лозунг BlackLivesMatter.


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Источник: https://meduza.io/news/2020/06/10/v-surgute-politseyskiy-zaderzhal-zhenschinu-vstav-kolenom-na-ee-sheyu-ona-otkazyvalas-uyti-s-plyazha?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
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