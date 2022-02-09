В России у самолета отказал двигатель во время полета: что известно

В России легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Об этом пишет издание "Корреспондент".

В России самолет совершил аварийную посадку. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел сегодня 9 января, в Бугульминском районе республики Татарстан (Россия). Сообщается, что по предварительным данным, во время выполнения учебного полета у воздушного судна отказал двигатель. В связи с этим была осуществлена вынужденная посадка.

Борт совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от аэропорта Бугульма. В момент инцидента в самолете находились два человека. В материале отмечается, что никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители проводят проверки по факту данного происшествия.

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