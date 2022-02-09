В России у самолета отказал двигатель во время полета: что известно

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Денис Подставной
В России легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Об этом пишет издание "Корреспондент".
В России самолет совершил аварийную посадку. Иллюстрация
Как стало известно, инцидент произошел сегодня 9 января, в Бугульминском районе республики Татарстан (Россия). Сообщается, что по предварительным данным, во время выполнения учебного полета у воздушного судна отказал двигатель. В связи с этим была осуществлена вынужденная посадка.
Борт совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от аэропорта Бугульма. В момент инцидента в самолете находились два человека. В материале отмечается, что никто не пострадал.
В настоящее время правоохранители проводят проверки по факту данного происшествия.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии взорвали высокий мост для автобана. Его высота составляет более семидесяти метров. Специалисты, которые осуществляли контролируемый снос сооружения рассказали, что для подрыва было использовано 120 килограммов взрывчатки. В Сети появилось видео с места событий.
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