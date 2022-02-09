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В России у самолета отказал двигатель во время полета: что известно

По предварительным данным, во время происшествия с легкомоторным самолетом не пострадал

сегодня, 19:13
Автор:

Денис Подставной
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В России легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В России у самолета отказал двигатель во время полета: что известно

В России самолет совершил аварийную посадку. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел сегодня 9 января, в Бугульминском районе республики Татарстан (Россия). Сообщается, что по предварительным данным, во время выполнения учебного полета у воздушного судна отказал двигатель. В связи с этим была осуществлена вынужденная посадка. 

Борт совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от аэропорта Бугульма. В момент инцидента в самолете находились два человека. В материале отмечается, что никто не пострадал. 

В настоящее время правоохранители проводят проверки по факту данного происшествия. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии взорвали высокий мост для автобана. Его высота составляет более семидесяти метров. Специалисты, которые осуществляли контролируемый снос сооружения рассказали, что для подрыва было использовано 120 килограммов взрывчатки. В Сети появилось видео с места событий. 

Также сайт "Комментарии" писал о СНБО в Харькове. Каких оборонных решений ждать и почему, каналу НАШ пора приготовиться. Эксперты рассказали о главных вопросах на заседании СНБО и озвучили прогноз о мини-сенсациях с санкциями. Подробно об этом читйте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Украинцы оценили инициативу Зеленского выдавать смартфоны за вакцинацию. Многим понравилась идея президента, которую некоторые сочли уважением к старшему поколению и украинскому народу. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4445776-v-rossyy-razbylsia-samolet-yz-za-otkaza-dvyhatelia
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