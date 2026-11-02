На российском военном аэродроме "Ахтубинск" потерпел катастрофическое разрушение гордость вражеской авиации — новейший многоцелевой истребитель Су-57. Инцидент, нанесший Кремлю ущерб на сумму около 150 миллионов долларов, произошел 29 октября 2026 года непосредственно при запуске двигателей самолета.

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По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, этот самолет комплектуется авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, известным также под кодовым названием "Изделие 117".

"Одна из причин, почему двигатели такого типа могут взрываться или подвергаться катастрофическому разрушению, — объясняют в военной разведке, — это топливо ненадлежащего качества".

Подобные технические коллапсы являются прямым следствием успешных ударов по инфраструктуре врага. В ведомстве напомнили, что ранее уже отчитывались о стремительном росте зависимости Москвы от заграничных поставок авиационного топлива. Это произошло "на фоне сокращения внутреннего производства авиакеросина из-за украинских "дальнобойных санкций"", как отмечают представители ГУР МО Украины.

Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит и поддерживать боевую авиацию в рабочем состоянии, государство-агрессор вынуждено искать обходные пути на международном рынке.

"В настоящее время военная разведка раскрывает очередную логистическую схему, — резюмируют аналитики ГУР, добавляя, что Россия развернула тайный маршрут, — которую государство-агрессор россия применяет для морского импорта бензина и авиационного топлива из Вадинарского НПЗ Nayara Energy ".

Однако, как показывает практика, импортное горючее и сложные логистические цепочки уже приводят к выходу из строя самой дорогой российской техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за минувшие сутки оккупанты потеряли рекордное количество военных за всю войну.