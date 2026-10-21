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Военная логистика захватчиков: РФ достраивает железную дорогу из Ростовской области в обход Иловайска

Новый логистический шаг оккупантов: Россия возобновила строительство прямого железнодорожного моста в Мариуполь

21 октября 2026, 08:44
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска снова активизировали инженерные работы на временно подконтрольных территориях с целью радикального улучшения и ускорения обеспечения своих военных подразделений.

Военная логистика захватчиков: РФ достраивает железную дорогу из Ростовской области в обход Иловайска

Иллюстративное фото

Захватчики вернулись к реализации важного инфраструктурного проекта, непосредственно повлияющего на ситуацию на южном фронте.

"Россияне возобновили строительство железнодорожного моста для прямого сообщения Ростовской области с Мариуполем", — сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, главная цель врага сугубо стратегическая, поскольку новая ветвь позволит сократить военную логистику почти на 200 км.

Нынешняя схема перевозок окупантов значительно длиннее и уязвимее для украинских ударов. Как объясняет аналитик, "сейчас железнодорожное сообщение из Ростовской области в Мариупольский логистический узел проходит через Иловайск, далее через Маловодное до Мариуполя или Волновахи". Такой кружной путь создает значительную нагрузку и "дополнительный маршрут протяженностью почти 200 км по сравнению с прямым сообщением".

Запуск прямого железнодорожного пути даст противнику существенное преимущество во времени и оперативности снабжения вооружением и живой силой.

"Строительство новой железнодорожной инфраструктуры позволит россиянам сократить этот путь на несколько часов и обеспечить прямое сообщение с Мариупольским логистическим узлом", — подчеркнул Андрющенко.

Он также добавил, что активность на этом объекте не была постоянной из-за успешных действий Сил обороны Украины. В частности, "летом работы на этом участке были частично приостановлены или ограничены из-за рисков атак", однако с началом осени оккупанты снова вернулись к масштабным работам: "Однако в сентябре строительство возобновилось".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ постоянно перебрасывает живую силу и технику на разные направления фронта через Мариуполь.



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