Война может больно ударить по Кремлю: какие данные Путин распорядился срочно засекретить

Судебный департамент при Верховном суде России засекретил часть статистики о работе судов за 2025 год. Об этом сообщает российское независимое издание "Верстка", изучившее опубликованный 2 октября отчет.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

В документе отдельные строки оказались закрашены серым цветом. Среди скрытой информации – количество исков о признании граждан погибшими или пропавшими без вести. Еще годом ранее российские суды рассмотрели около 17,5 тыс. таких заявлений. Теперь аналогичный показатель за 2025 год недоступен.

Исчезли и другие данные, позволяющие оценить масштабы уголовного преследования по чувствительным для российских властей статьям. Из отчета убрали отдельный раздел о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. В результате из открытой статистики пропали сведения о делах о государственной измене, разглашении государственной тайны, диверсиях, создании экстремистских сообществ и ряде других обвинений.

При этом не вся статистика по политически чувствительным статьям исчезла. В частности, в отчете сохранились данные о наказаниях за распространение так называемых "фейков" о российской армии. Согласно опубликованной информации, в 2025 году по этой статье были осуждены 90 человек.

Сокращение коснулось и административных правонарушений. В открытом отчете больше нет отдельных показателей по штрафам за "дискредитацию" армии, разжигание вражды, призывы к сепаратизму и нарушения требований для лиц, признанных "иноагентами".

Кроме того, из статистики исчезли сведения о преступлениях, совершенных представителями силовых и государственных структур. Ранее отдельно указывались показатели по военным, судьям, прокурорам, следователям, полицейским и сотрудникам пенитенциарной системы.

Официальный отчет Верховного суда за 2025 год остается доступным на сайте судебной системы, однако часть детализированных показателей в опубликованной статистике теперь отсутствует.

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