Российская Федерация еще раз продемонстрировала нежелание идти на компромиссы для прекращения боевых действий в Украине, назвав гуманитарные инициативы тактическим ходом Киева. Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров публично раскритиковал призывы международного сообщества и украинской стороны по заключению локальных соглашений.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"В Украине призывают немедленно прекратить огонь, договориться о перемирии энергетическом, продовольственном, воздушном, морском, — заявил глава российского МИД. – Все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно".

По мнению российского дипломата, любые попытки снизить интенсивность конфликта или зафиксировать линию разграничения используются только для усиления оборонных способностей Украины.

"Все эти стоны нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима", — утверждает Лавров.

Вместо поиска дипломатических путей для спасения жизней и восстановления инфраструктуры Кремль продолжает выдвигать ультимативные требования, предусматривающие капитуляцию Украины.

"Мы же настаиваем не на временном прекращении огня, такое бывало уже многократно, – подчеркнул Сергей Лавров, очерчивая непреклонную позицию Москвы, – а на надежном устранении первопричин кризиса".

Параллельно с этим российская сторона продолжает использовать языковой вопрос как один из главных поводов для оправдания своей захватнической войны. Представитель МИД РФ отдельно добавил, что киевские власти якобы категорически не собираются принимать никаких мер по отмене действующих украинских законов о защите и функционировании русского языка, что в понимании Кремля остается барьером для любых политических договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генштабе ВСУ подтвердили, что пока продолжался режим тишины в Херсонской области, оккупанты готовили новое наступление.