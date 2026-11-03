logo

BTC/USD

76987

ETH/USD

2263.5

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Все это нужно не для мира»: Лавров категорически отверг предложения по прекращению огня и энергетическому перемирию
commentss НОВОСТИ Все новости

«Все это нужно не для мира»: Лавров категорически отверг предложения по прекращению огня и энергетическому перемирию

Кремль снова манипулирует переговорами: глава МИД РФ заявил, что не согласится на временное перемирие с Украиной

3 ноября 2026, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская Федерация еще раз продемонстрировала нежелание идти на компромиссы для прекращения боевых действий в Украине, назвав гуманитарные инициативы тактическим ходом Киева. Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров публично раскритиковал призывы международного сообщества и украинской стороны по заключению локальных соглашений.

«Все это нужно не для мира»: Лавров категорически отверг предложения по прекращению огня и энергетическому перемирию

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"В Украине призывают немедленно прекратить огонь, договориться о перемирии энергетическом, продовольственном, воздушном, морском, — заявил глава российского МИД. – Все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно".

По мнению российского дипломата, любые попытки снизить интенсивность конфликта или зафиксировать линию разграничения используются только для усиления оборонных способностей Украины.

"Все эти стоны нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима", — утверждает Лавров.

Вместо поиска дипломатических путей для спасения жизней и восстановления инфраструктуры Кремль продолжает выдвигать ультимативные требования, предусматривающие капитуляцию Украины.

"Мы же настаиваем не на временном прекращении огня, такое бывало уже многократно, – подчеркнул Сергей Лавров, очерчивая непреклонную позицию Москвы, – а на надежном устранении первопричин кризиса".

Параллельно с этим российская сторона продолжает использовать языковой вопрос как один из главных поводов для оправдания своей захватнической войны. Представитель МИД РФ отдельно добавил, что киевские власти якобы категорически не собираются принимать никаких мер по отмене действующих украинских законов о защите и функционировании русского языка, что в понимании Кремля остается барьером для любых политических договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генштабе ВСУ подтвердили, что пока продолжался режим тишины в Херсонской области, оккупанты готовили новое наступление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости