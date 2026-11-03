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Недилько Ксения
Российская Федерация еще раз продемонстрировала нежелание идти на компромиссы для прекращения боевых действий в Украине, назвав гуманитарные инициативы тактическим ходом Киева. Министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров публично раскритиковал призывы международного сообщества и украинской стороны по заключению локальных соглашений.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
По мнению российского дипломата, любые попытки снизить интенсивность конфликта или зафиксировать линию разграничения используются только для усиления оборонных способностей Украины.
Вместо поиска дипломатических путей для спасения жизней и восстановления инфраструктуры Кремль продолжает выдвигать ультимативные требования, предусматривающие капитуляцию Украины.
Параллельно с этим российская сторона продолжает использовать языковой вопрос как один из главных поводов для оправдания своей захватнической войны. Представитель МИД РФ отдельно добавил, что киевские власти якобы категорически не собираются принимать никаких мер по отмене действующих украинских законов о защите и функционировании русского языка, что в понимании Кремля остается барьером для любых политических договоренностей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генштабе ВСУ подтвердили, что пока продолжался режим тишины в Херсонской области, оккупанты готовили новое наступление.