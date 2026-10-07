Российский певец Григорий Лепс, открыто поддерживающий Кремль и войну против Украины, обеспокоился возможной опасной инфекцией в Иркутской области. Артист должен выступить там с концертом, однако, по сообщениям российских СМИ, его представители решили выяснить реальную эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Фото: из открытых источников

Концерт Лепса намечен на 11 октября в Ледовом дворце "Айсберг" в Иркутске. Накануне представитель певца якобы обратился в Роспотребнадзор с просьбой предоставить точную информацию о ситуации с возможным распространением чумы или случаями тяжелой пневмонии.

По данным источника, связанного с ведомством, помощник артиста требовал объяснить, действительно ли в регионе нет вспышки опасного заболевания. Несмотря на заявления российских властей об отсутствии эпидемии, представители Лепса, как утверждается, решили получить дополнительные гарантии.

"Поймите, Григорий Викторович болеть нельзя, он не может рисковать. Можно подумать, что другим можно. Перенаправили в руководство, там лучше знают, как отвечать, мне лишние проблемы не нужны", — рассказал источник.

Таким образом, даже сторонники российских властей не спешат игнорировать информацию о возможной угрозе здоровью. Особенно это заметно на фоне сообщений о ситуации вокруг Иркутской области, где появлялись данные о смерти сотрудницы профильного медицинского учреждения.

В то же время, официальные российские структуры ранее отрицали информацию о вспышке чумы и призывали граждан ориентироваться исключительно на официальные данные. Поэтому остается открытым вопрос, состоится ли концерт Лепса в запланированную дату.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговорный трек между Украиной и Россией может активизироваться в ближайшее время, однако это еще не будет означать начала полноценного завершения войны. Политолог Игорь Чаленко считает, что стороны могут договориться об отдельных краткосрочных ограничениях боевых действий, в частности в энергетической и морской сферах.