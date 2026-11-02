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Встреча, которая может решить все: в Кремле сделали важное заявление о переговорах Путина и Си

Москва заявила, что ожидает встречи российского президента с лидером Китая и готовится к ней

2 ноября 2026, 12:32
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Кравцев Сергей

В Кремле подтвердили подготовку встречи российского диктатора Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Встреча, которая может решить все: в Кремле сделали важное заявление о переговорах Путина и Си

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва с нетерпением ждет предстоящего контакта двух лидеров. Таким образом, российская сторона дала понять, что рассчитывает использовать саммит для переговоров с китайским руководством.

При этом Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности подготовки встречи. Не сообщается и о том, какие именно вопросы Путин и Си Цзиньпин намерены обсуждать. Однако сам факт подготовки переговоров подчеркивает внимание Москвы к контактам с Пекином на фоне международной напряженности.

Отдельно пресс-секретарь российского президента прокомментировал возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом во время того же саммита. По его словам, конкретных планов такой встречи пока нет.

"Точного понимания по встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС пока нет, но оно скоро появится", – передали заявление Пескова российские СМИ.

Таким образом, на данный момент Кремль подтверждает подготовку контакта с китайским лидером, но не может назвать определенные договоренности относительно переговоров с американским президентом.

Возможная встреча Путина и Си Цзиньпина станет одним из заметных дипломатических событий саммита. В то же время вопрос о контакте российского и американского лидеров остается открытым. Москва рассчитывает получить ясность по этому поводу в ближайшее время, однако конкретных сроков и формата переговоров Песков не назвал.

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