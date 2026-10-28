Встречи Путина, Трампа и Зеленского не будет?: в Кремле ошеломили категорическим заявлением

В Кремле скептически высказались по поводу перспектив быстрого проведения трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В Москве считают, что заявления о возможной встрече "в ближайшее время" не обязательно означают, что переговоры состоятся уже в ближайшее время. Об этом заявил кремлевский правитель Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера о вероятности трехсторонних переговоров. По его словам, термины, которые используются для описания перспектив саммита, можно трактовать по-разному.

Фото: из открытых источников

"Оценка перспектив трехстороннего саммита РФ — США — Украина, которая используется президентом Трампом как ожидаемого в скором времени, может быть "растяжимой"", — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что встреча лидеров трех государств не может состояться без предварительной подготовки. По его словам, возможным переговорам Путина, Трампа и Зеленского должна предшествовать длительная и тщательная работа. Таким образом, в Москве фактически дали понять, что конкретные сроки проведения саммита пока не определены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не знает, когда может пройти встреча с Путиным на уровне лидеров. Он подчеркнул, что проведение таких переговоров зависит прежде всего от позиции российской стороны, ранее не поддерживавшей эту инициативу.

"Я не знаю, когда у нас будет встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день, со всем уважением к разным странам, но это зависит от российской стороны, потому что они никогда этого раньше не поддерживали", — подчеркнул украинский президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможная трехсторонняя встреча президентов Украины, США и России без участия европейских союзников может создать серьезные риски для Киева. При таком формате Украина рискует оказаться в невыгодном положении за столом переговоров и столкнуться с давлением двух лидеров.