Выборы до 2031 года: зачем Путину новая Госдума и чего Кремль ждет от голосования

В России проходят первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. Как пишет CNBC, голосование продлится три дня – с пятницы по воскресенье, а основным итогом, который ожидают наблюдатели, должно стать сохранение доминирующего положения "Единой России" в Государственной думе.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Нижняя палата российского парламента насчитывает 450 депутатов. Сейчас "Единая Россия" контролирует 310 мест, а для сохранения квалифицированного большинства ей необходимо получить не менее 300 мандатов.

При этом аналитики обращают внимание не только на распределение мест. Важными показателями станут явка и результат правящей партии на фоне войны, экономических проблем и перебоев с топливом. По данным CNBC, рейтинги "Единой России" снизились до минимального за четыре года уровня, хотя партия по-прежнему значительно опережает конкурентов.

Политическое пространство остается ограниченным. Все участвующие партии в той или иной степени демонстрируют лояльность Владимиру Путину и его курсу. "Яблоко", которое выступало против войны, к выборам допущено не было после решения Верховного суда.

Экономист Сергей Гуриев заявил CNBC, что в российском обществе может усиливаться запрос на завершение войны из-за ее высокой стоимости. Однако насколько эти настроения отразятся на голосовании, будет зависеть от явки и распределения голосов.

Особое значение выборы получают из-за срока полномочий нового созыва. Госдума будет работать до 2031 года и, таким образом, охватит президентскую кампанию 2030 года.

Это означает, что новый состав парламента может оказаться важным участником возможных политических изменений в России в течение следующего пятилетия.

При этом сообщения о возможной новой мобилизации после выборов остаются предметом предположений: Кремль неоднократно отрицал планы обязательного призыва. Гуриев также связывает дальнейшую позицию Путина по переговорам с ситуацией на фронте и возможными изменениями в Донецкой области.

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