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Ядерная паника в России: чем ответили хакеры на взлом приложения "Воздушная тревога"

Россиянам сообщили о запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны и посоветовали запастись едой на три недели

2 ноября 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Ночью 2 ноября пользователи мобильного приложения Министерства чрезвычайных ситуаций России получили шокирующие уведомления о якобы начавшейся ядерной атаке. Неизвестные злоумышленники взломали сервис и распространили среди населения ложные сообщения о ракетном ударе по территории РФ.

Ядерная паника в России: чем ответили хакеры на взлом приложения "Воздушная тревога"

Ядерная паника в России. Фото: из открытых источников

В поддельном предупреждении утверждалось, что ядерные боеголовки на носителях P1-SUN запущены по всем регионам России. Гражданам рекомендовали срочно подготовиться к чрезвычайной ситуации: запастись продуктами питания минимум на три недели и укрыться в подвалах.

Само российское МЧС впоследствии подтвердило факт масштабной кибератаки. По информации ведомства, злоумышленникам удалось получить доступ к мобильному приложению и использовать его для массовой рассылки фейковых уведомлений.

"Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению", — заявили в министерстве.

После инцидента специалисты приступили к устранению уязвимости и восстановлению нормальной работы сервиса. В ведомстве отдельно подчеркнули, что государственная система оповещения населения продолжает работать в штатном режиме. Там также заверили, что взлом мобильного приложения не повлиял и не мог повлиять на функционирование этой системы.

Однако полностью восстановить работу приложения сразу не удалось. По состоянию на 04:00 специалисты МЧС все еще занимались устранением последствий атаки.

Таким образом, пользователи получили ложное предупреждение о ядерной угрозе через официальный государственный сервис, который предназначен именно для информирования граждан о чрезвычайных ситуациях.

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