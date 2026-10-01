Ядерный ультиматум Кремля: Россия открыто угрожает НАТО из-за Калининградской области

Очередной дипломатический демарш Москвы стал свидетельством нового этапа напряжения на европейском континенте. Российское руководство в очередной раз транслирует тезис о том, что военные блоки Запада готовят транспортную осаду Калининградского эксклава. В тексте посланного документа прямо указано, что в случае реализации такого сценария Кремль готов стереть какие-либо ограничения по использованию собственного арсенала. Россия "задействует весь имеющийся в ее распоряжении арсенал сил и средств, включая ядерное оружие", говорится в неофициальной ноте РФ, где также содержатся прямые угрозы атаковать штаб-квартиры и правительственные здания стран-членов НАТО. Первая об этом сообщила Financial Times.

Владимир Путин

Реакция Брюсселя на подобные устрашения была мгновенной и бескомпромиссной. Представительство Альянса Эллисон Харт решительно осудила действия Москвы. Она отметила, что никакие учения блока не направлены против суверенных территорий третьих государств.

"Мы решительно осуждаем угрозу силой, включая любую безответственную ядерную риторику", — подчеркнула представитель НАТО. Харт добавила, что союзники не поддадутся на провокации и продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине, а сам Альянс "имеет все необходимое, чтобы защитить каждый инчилик союзной территории".

Чуть позже на международный скандал отреагировали и в Кремле, попытавшись оправдать агрессивный тон своей дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные действия совершенно адекватным шагом. По его мнению, "совершенно естественно напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы", намекая на недавно обновленные положения ядерной доктрины РФ.

В то же время, европейские чиновники призывают готовиться к сложному периоду, поскольку ядерный шантаж сопровождается активизацией других враждебных действий. Министр обороны Бельгии Тео Франкен во время оборонного саммита в Брюсселе предупредил, что Россия будет усиливать давление на ЕС посредством нелинейных методов ведения войны.

"В ближайшие несколько месяцев будет больше действий с гибридными угрозами", — предостерег бельгийский чиновник, подчеркнув, что из-за диверсий, дезинформационных кампаний и кибератак "для Европы это будет пасмурная зима".

По словам министра, европейское сообщество должно немедленно наращивать мощности ПВО и оборонного производства, поскольку угрозы со стороны Москвы будут только масштабироваться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в воздушном пространстве Российской Федерации зафиксирована повышенная активность стратегической и дальней авиации. Наблюдатели сообщили о взлете тяжелых самолетов непосредственно с аэродромов базирования на Востоке.