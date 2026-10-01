Ядерный ультиматум Кремля: Россия открыто угрожает НАТО из-за Калининградской области

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Недилько Ксения
Очередной дипломатический демарш Москвы стал свидетельством нового этапа напряжения на европейском континенте. Российское руководство в очередной раз транслирует тезис о том, что военные блоки Запада готовят транспортную осаду Калининградского эксклава. В тексте посланного документа прямо указано, что в случае реализации такого сценария Кремль готов стереть какие-либо ограничения по использованию собственного арсенала. Россия "задействует весь имеющийся в ее распоряжении арсенал сил и средств, включая ядерное оружие", говорится в неофициальной ноте РФ, где также содержатся прямые угрозы атаковать штаб-квартиры и правительственные здания стран-членов НАТО. Первая об этом сообщила Financial Times.
Владимир Путин
Реакция Брюсселя на подобные устрашения была мгновенной и бескомпромиссной. Представительство Альянса Эллисон Харт решительно осудила действия Москвы. Она отметила, что никакие учения блока не направлены против суверенных территорий третьих государств.
Чуть позже на международный скандал отреагировали и в Кремле, попытавшись оправдать агрессивный тон своей дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные действия совершенно адекватным шагом. По его мнению, "совершенно естественно напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы", намекая на недавно обновленные положения ядерной доктрины РФ.
В то же время, европейские чиновники призывают готовиться к сложному периоду, поскольку ядерный шантаж сопровождается активизацией других враждебных действий. Министр обороны Бельгии Тео Франкен во время оборонного саммита в Брюсселе предупредил, что Россия будет усиливать давление на ЕС посредством нелинейных методов ведения войны.
По словам министра, европейское сообщество должно немедленно наращивать мощности ПВО и оборонного производства, поскольку угрозы со стороны Москвы будут только масштабироваться.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в воздушном пространстве Российской Федерации зафиксирована повышенная активность стратегической и дальней авиации. Наблюдатели сообщили о взлете тяжелых самолетов непосредственно с аэродромов базирования на Востоке.