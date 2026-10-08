Российский технологический сектор и топливная индустрия понесли очередные серьезные убытки. В ночь на 8 октября украинские беспилотники атаковали мощный вычислительный центр компании "Яндекс", расположенный в Сасовском округе Рязанской области. Несмотря на попытки руководства корпорации минимизировать масштабы и назвать поражение только локальным инцидентом, скрыть последствия не удалось. Из-за возникновения пожара и проблем с питанием полностью прекратили работу "Яндекс.Диск", "Яндекс.Документы" и ряд облачных инструментов.

Путин и Песков

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что российское командование системно скрывает от собственного диктатора реальные риски продолжения боевых действий.

"В эту игру можно играть вдвоем. СОУ нанесли удар по дата-центру "Яндекс" в Рязанской области, — констатировал чиновник, указывая на зеркальный ответ украинских воинов. — Генералы, планирующие операции против Украины и убеждающие в целесообразности путина, постоянно забывают сказать, что в ответ точно прилетит".

По мнению Коваленко, российский генералитет намеренно умалчивает уязвимость собственного тыла перед современными технологическими возможностями ВСУ. Ведь признание того, что стратегические объекты РФ больше не защищены, разрушит всю пропагандистскую линию Кремля.

"Но тогда придется признать войну бессмысленной", — резюмировал глава ЦПД.

Параллельно с дестабилизацией цифрового пространства Силы обороны обесточили военно-промышленный потенциал врага в топливной сфере. Этой же ночью взрывы прогремели на территории нефтехимического комплекса "Газпром нефтехим Салават", расположенного в Башкортостане — в более чем 1400 километрах от линии фронта.

Этот объект считается одним из самых крупных нефтеперерабатывающих узлов РФ. Мощности предприятия позволяют обрабатывать до 10 миллионов тонн нефтяного сырья ежегодно, снабжая топливом значительную часть оккупационных подразделений. Российские спасательные службы привлекли значительные силы для ликвидации возгорания на промышленном гиганте, пока местные пользователи жалуются на невозможность доступа к своим рабочим файлам в сети.