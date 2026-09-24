Захарова впала в истерику из-за слов Зеленского: чем шокированы у Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал лидеру РФ Владимиру Путину провести личную встречу и обсудить острые вопросы для завершения войны. В Кремле подчеркивают, что готовы встретиться только в Москве и даже уверяют, что гарантируют полную безопасность. Лидер Украины категорически отказывается от визита, предлагая нейтральную территорию. Однако на этом вопросе попытались сыграть и получили жесткий ответ.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Во время Генассамблеи ООН у Зеленского спросили журналисты (российские - как сообщали в сети интернет), когда президент Украины приедет в Москву. На что Зеленский ответил – "на ракете".

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ лидера Украины.

"Зеленский, отвечая на вопрос Валентина Богданова, сказал, что прибудет в Москву "на ракете". Видимо, Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши (Сикорскому на заметку)", — прокомментировала она.

Также представитель российского МИД отметили, что "в конце ответа Зеленский представился, чтобы знали, с кем имеют дело".

Российское издание "ТАСС" приводит еще один комментарий Захаровой.

"Зеленский словами о полете в Москву "на ракете" показал, что он уже "полностью съехал с катушек", — приводит слова Захаровой издания.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно расширила перечень целей, которые якобы считают военными в Украине, хотя это гражданская инфраструктура. Захарова прокомментировала удар по локомотиву поезда, в котором находились представители западных стран, среди которых был и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.



