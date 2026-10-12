Российское руководство официально заблокировало мирную инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно введения 60-дневного режима тишины, который должен позволить организовать и провести общенациональные выборы в Украине. В то же время в Москве подтвердили, что за кулисами продолжаются другие дипломатические треки, в частности обсуждение так называемого энергетического перемирия , однако там откровенно предпочитают контакты с американской стороной, игнорируя европейские столицы.

Лавров и Песков

Комментируя слухи о возможном прекращении огня в энергетической сфере, представитель российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что этот процесс сейчас находится на стадии обсуждения.

"Контакты на тему энергетического перемирия продолжаются, – сообщил представитель Кремля, пообещав обнародовать результаты позже. — Кремль проинформирует, когда будет что сказать по этому поводу".

Песков также подчеркнул, что Москва сознательно разграничивает роль международных посредников в этом конфликте. По мнению российской стороны, страны Европейского Союза занимают слишком жесткую позицию, поэтому Кремлю гораздо больше импонируют усилия переговорщиков с США по украинскому урегулированию. Европа же, по утверждению спикера Путина, якобы "продолжает делать все, чтобы не дать остановиться конфликту в Украине".

Что касается предложения Киева о двухмесячной паузе на фронте для проведения электоральных процедур, то позиция Москвы оказалась максимально жесткой и бескомпромиссной. Российские чиновники прямо заявили, что не дадут Силам обороны Украины возможности перегруппировать силы.

"Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира, – цинично заявил Песков, отвергая 60-дневный план Зеленского, – и готова делать для этого все возможное".

Этот тезис в еще более агрессивной форме подхватил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава российского МИД откровенно дал понять, что Кремль стремится только к полной капитуляции Украины, а не к промежуточным соглашениям.

"Зеленский не заслужил передышку на поле боя", — резюмировал Лавров, подчеркнув намерения оккупационных войск продолжать ежедневные штурмы и воздушные атаки без гуманитарных или политических пауз.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но при одном условии.