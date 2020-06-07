Бразилия закрыла статистику по коронавирусу

Правительство Бразилии приняло решение скрыть официальные данные о числе заболеваний COVID-19 в стране. Такой шаг уже поддержал президент Бразилии Жаир Болсонару. В своем Twitter он указал, что Министерство здравоохранения оптимизирует сбор статистических данных по заболеваемости, в связи с чем работа сайта с информацией по числу заболевших будет публиковаться в ограниченном режиме.

Президент утверждает, что нынешние данные "не отражают ситуацию в стране". После возобновления работы сайта Минздрава, информация о заболевших будет публиковаться в 22:00 по местному времени, а не в период с 17:00 до 19:00, как раньше. Это сделали с целью более точного отражения эпидемиологической ситуации.

В Бразилии, находящейся на втором после США месте по числу заболевших, выявлено более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом. 35 тыс. человек умерли от вызванных инфекцией осложнений. Почти 267 тыс. выздоровели. Такие данные приводит американский университет Джона Хопкинса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Бразилии придумали необычный способ бракосочетания, который позволяет избежать заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, для того, чтобы связать себя узами брака в карантин, молодые пары должны подать заявление и документы в специальное окошко, что поможет свести к минимуму все контакты. Сама же церемония пройдет на улице: жених и невеста скажут “да”, сидя в автомобиле.

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