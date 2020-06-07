kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.06.2020

BTC/USD

9658.87

ETH/USD

242.26

LTC/USD

46.45

НБУ 07.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Бразилия закрыла статистику по коронавирусу
commentss НОВОСТИ Все новости

Бразилия закрыла статистику по коронавирусу

Власти Бразилии перестали публиковать официальные данные по заболеваемости коронавирусом

сегодня, 10:50
Автор:

Сергей Медведев
Бразилия закрыла статистику по коронавирусу

Правительство Бразилии приняло решение скрыть официальные данные о числе заболеваний COVID-19 в стране. Такой шаг уже поддержал президент Бразилии Жаир Болсонару. В своем Twitter он указал, что Министерство здравоохранения оптимизирует сбор статистических данных по заболеваемости, в связи с чем работа сайта с информацией по числу заболевших будет публиковаться в ограниченном режиме.

Президент утверждает, что нынешние данные "не отражают ситуацию в стране". После возобновления работы сайта Минздрава, информация о заболевших будет публиковаться в 22:00 по местному времени, а не в период с 17:00 до 19:00, как раньше. Это сделали с целью более точного отражения эпидемиологической ситуации.

В Бразилии, находящейся на втором после США месте по числу заболевших, выявлено более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом. 35 тыс. человек умерли от вызванных инфекцией осложнений. Почти 267 тыс. выздоровели. Такие данные приводит  американский университет Джона Хопкинса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Бразилии придумали необычный способ бракосочетания, который позволяет избежать заражения коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, для того, чтобы связать себя узами брака в карантин, молодые пары должны подать заявление и документы в специальное окошко, что поможет свести к минимуму все контакты. Сама же церемония пройдет на улице: жених и невеста скажут “да”, сидя в автомобиле.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil/brazil-takes-down-covid-19-data-hiding-soaring-death-toll-idUSKBN23D0PW
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!