Город на высоте 5100 метров, без водопровода и отопления: почему тысячи людей рискуют жизнью ради золота

Представьте город, где тяжело дышать даже во время обычной прогулки, ночью температура опускается до -10 °C, а во многих домах нет водопровода и отопления. Именно так живут десятки тысяч людей в Ла-Ринконаде — поселении в перуанских Андах, которое привлекает искателей золота, несмотря на суровые условия и опасность для жизни.

Ла-Ринконада в Перу - высокогорный город, где люди работают в опасных золотых шахтах и живут в суровых условиях ради драгоценного металла. Фото: IJISCAY / Wikimedia Commons (CC0)

Город высоко над облаками

Ла-Ринконада находится примерно на высоте 5100 метров над уровнем моря. Из-за разреженного воздуха организм получает меньше кислорода, поэтому у людей могут возникать одышка, головокружение, тошнота и головные боли. В то же время город продолжает расти: по оценкам, здесь проживают около 50 тысяч человек.

Многих привлекает золото, залежи которого находятся в окрестных горах. Люди приезжают из других регионов Перу в надежде найти драгоценный металл и изменить свою жизнь. Однако инфраструктура не успевает за ростом населения.

Чем приходится платить за золото

Многие жители живут в простых металлических домах без отопления, собственных ванных комнат и водопровода. На улицах можно увидеть груды мусора и открытые стоки нечистот, что ухудшает санитарные условия.

Не менее опасна работа в шахтах. Многие горняки работают в узких подземных проходах, где существует угроза оползней, взрывов и воздействия токсичных газов.

Особенности оплаты труда также добавляют неопределенности. По одной из распространенных схем работники могут неделями работать без зарплаты, а затем получают день, когда имеют право оставить себе найденную руду. Если она содержит достаточно золота, это может принести значительный заработок. Если нет – длительная работа почти не приносит дохода.

Золотая цена для окружающей среды

Добыча золота создает проблемы не только людям. Ртуть и другие химикаты, используемые при обработке руды, могут загрязнять почву и воду. Вокруг поселения накапливаются отходы, а надлежащей инфраструктуры для их утилизации не хватает.

Несмотря на опасности, золото остается главной причиной, по которой люди выбирают жизнь в Ла-Ринконаде. Надежда на богатство вынуждает их рисковать здоровьем даже на высоте, где каждый день становится испытанием.

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