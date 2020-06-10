Извержение вулкана в Эквадоре: один из городов в стране оказался покрытым пеплом

Больше года происходили небольшие извержения вулкана Сангай. Они не имели особого воздействия на людей, поскольку вулкан находится вдалеке. Но недавнее изменение направления ветра принеслр пепел к побережью и затронутым районам, включая крупнейший город Гуаякиль.



"Пепел выходит из вулкана Сангай и распространяется в провинцию Гуаяс, и мы видим, что некоторое количество пепла прибывает в окрестности Гуаякиля", – сказал журналистам Бенджамин Бернард из Геофизического института Эквадора, ссылаясь на провинцию, где расположен Гуаякиль.

В Институте заявили, что он ожидает незначительного извержения вулкана в ближайшие дни.

Аэропорт Гуаякиля прекратил полеты, чтобы рабочие могли очистить взлетно-посадочную полосу, власти начали очищать пепел из общественных мест, чтобы предотвратить потенциальные проблемы с дыханием. Дороги были закрыты для движения в некоторых частях провинций Лос-Риос и Чимборасо.

"Теперь мы должны носить маску не только из-за коронавируса, но и из-за пепла, который покрывает весь Гуаякиль", - сказала домохозяйка Карен Фигероа, которая убирала пепел из внутреннего дворика своего дома в Гуаякиле.

Ранее "Комментарии" писали, что в кратере одного из самых опасных вулканов планеты - Килауэа - обнаружили большое озеро. Его снимок опубликовали ученые из NASA.

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