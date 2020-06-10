Извержение вулкана в Эквадоре: один из городов в стране оказался покрытым пеплом

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Татьяна Веремеева
Больше года происходили небольшие извержения вулкана Сангай. Они не имели
особого воздействия на людей, поскольку вулкан находится вдалеке. Но недавнее
изменение направления ветра принеслр пепел к побережью и затронутым районам,
включая крупнейший город Гуаякиль.
"Пепел выходит из вулкана Сангай и распространяется в провинцию Гуаяс, и мы
видим, что некоторое количество пепла прибывает в окрестности Гуаякиля", –
сказал журналистам Бенджамин Бернард из Геофизического института Эквадора,
ссылаясь на провинцию, где расположен Гуаякиль.
В Институте заявили, что он ожидает незначительного извержения вулкана в
ближайшие дни.
Аэропорт Гуаякиля прекратил полеты, чтобы рабочие могли очистить
взлетно-посадочную полосу, власти начали очищать пепел из общественных мест,
чтобы предотвратить потенциальные проблемы с дыханием. Дороги были закрыты для
движения в некоторых частях провинций Лос-Риос и Чимборасо.
"Теперь мы должны носить маску не только из-за коронавируса, но и из-за
пепла, который покрывает весь Гуаякиль", - сказала домохозяйка Карен Фигероа,
которая убирала пепел из внутреннего дворика своего дома в Гуаякиле.
Ранее "Комментарии" писали, что в кратере одного из самых опасных вулканов
планеты - Килауэа -
обнаружили большое озеро. Его снимок опубликовали ученые из NASA.
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