Смертоносное землетрясение в Мексике: число жертв растет

Фото: AP Photo/Luis Alberto Cruz Hernandez

Жертвами мощного землетрясения в Мексике стали, по меньшей мере, шесть человек. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли накануне, после чего люди почувствовали еще 447 афтершоков. Об этом говорится в сообщении Министерства общественной безопасности страны.

Землетрясение обладало разрушающей силой. В штате Оахако удар стихии был самым мощным. Разрушены или повреждены множество домов и зданий. Усугубили ситуацию и повторные подземные толчки. Самый сильный из них был магнитудой 4,6.

Людей до сих пор ищут под завалами. Кроме шестерых погибших есть еще около 30 пострадавших. Часть из них находится в больнице. Большинство травмированных и все погибшие из штата Оахака.

"В штате полтысячи домов, которые пострадали в результате землетрясения. Также частично повреждены 15 медицинских и четыре археологических центра. Мы фиксируем оползни на трех федеральных автомагистралях, а также в пяти региональных", - сообщили в Управлении гражданской защиты штата.

Всего землетрясение почувствовали жители одиннадцати штатов. Кроме Оахаки это были Герреро, Чиапас, Табаско, Морелос, Пуэбла, Веракрус, Мичоакан, Идальго, Тласкала и Мехико. Однако там таких серьезных разрушений нет.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от удара стихии страдают западные регионы Украины. После сильных ливней, вода затопила сотни домов, целые села сидят без света и газа, а из некоторых начали эвакуировать жителей.

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