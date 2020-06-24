Смертоносное землетрясение в Мексике: число жертв растет

Язык
BTC/USD
9555.90
ETH/USD
243.59
LTC/USD
43.63
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
30.22
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Фото: AP Photo/Luis Alberto Cruz Hernandez
Жертвами мощного землетрясения в Мексике стали, по меньшей мере, шесть человек. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли накануне, после чего люди почувствовали еще 447 афтершоков. Об этом говорится в сообщении Министерства общественной безопасности страны.
Землетрясение обладало разрушающей силой. В штате Оахако удар стихии был самым мощным. Разрушены или повреждены множество домов и зданий. Усугубили ситуацию и повторные подземные толчки. Самый сильный из них был магнитудой 4,6.
Людей до сих пор ищут под завалами. Кроме шестерых погибших есть еще около 30 пострадавших. Часть из них находится в больнице. Большинство травмированных и все погибшие из штата Оахака.
"В штате полтысячи домов, которые пострадали в результате землетрясения. Также частично повреждены 15 медицинских и четыре археологических центра. Мы фиксируем оползни на трех федеральных автомагистралях, а также в пяти региональных", - сообщили в Управлении гражданской защиты штата.
Всего землетрясение почувствовали жители одиннадцати штатов. Кроме Оахаки это были Герреро, Чиапас, Табаско, Морелос, Пуэбла, Веракрус, Мичоакан, Идальго, Тласкала и Мехико. Однако там таких серьезных разрушений нет.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от удара стихии страдают западные регионы Украины. После сильных ливней, вода затопила сотни домов, целые села сидят без света и газа, а из некоторых начали эвакуировать жителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости