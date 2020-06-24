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Главная Новости Мир Южная Америка Смертоносное землетрясение в Мексике: число жертв растет
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Смертоносное землетрясение в Мексике: число жертв растет

После мощнейшего землетрясения Мексика пережила еще почти полтысячи повторных подземных толчков

сегодня, 10:37
Автор:

Виолетта Комаровская
Смертоносное землетрясение в Мексике: число жертв растет

Фото: AP Photo/Luis Alberto Cruz Hernandez

Жертвами мощного землетрясения в Мексике стали, по меньшей мере, шесть человек. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли накануне, после чего люди почувствовали еще 447 афтершоков. Об этом говорится в сообщении Министерства общественной безопасности страны.

Землетрясение обладало разрушающей силой. В штате Оахако удар стихии был самым мощным. Разрушены или повреждены множество домов и зданий.  Усугубили ситуацию и повторные подземные толчки. Самый сильный из них был магнитудой 4,6. 

Людей до сих пор ищут под завалами. Кроме шестерых погибших есть еще около 30 пострадавших. Часть из них находится в больнице. Большинство травмированных и все погибшие из штата Оахака.

"В штате полтысячи домов, которые пострадали в результате землетрясения. Также частично повреждены 15 медицинских  и четыре археологических центра. Мы фиксируем оползни на трех федеральных автомагистралях, а также в пяти региональных", - сообщили в Управлении гражданской защиты штата. 

Всего землетрясение почувствовали жители одиннадцати штатов. Кроме Оахаки это были Герреро, Чиапас, Табаско, Морелос, Пуэбла, Веракрус, Мичоакан, Идальго, Тласкала и Мехико. Однако там таких серьезных разрушений нет. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от удара стихии страдают западные регионы Украины. После сильных ливней, вода затопила сотни домов, целые села сидят без света и газа, а из некоторых начали эвакуировать жителей


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Источник: https://www.gob.mx/
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