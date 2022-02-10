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Срывал крыши и валил деревья: на Кубу обрушился мощный смерч (ВИДЕО)

На Кубе водяной смерч вышел на берег и превратился в небольшое торнадо

сегодня, 13:21
Автор:

Денис Подставной
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На Кубе водяной смерч вышел на берег. Об этом пишет издание УНИАН. 

Срывал крыши и валил деревья: на Кубу обрушился мощный смерч (ВИДЕО)

Водяной смерч. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, у берегов Кубы образовался водяной смерч. Спустя некоторое время атмосферное явление вышло на берег и превратилось в небольшое торнадо, которое повредило здания. 

По данным СМИ, стихия срывала и повреждала крыши домов, повалила деревья и оборвала линии электропередач. 

Как указывается в материале, Куба в последнее время страдает от многочисленных дождей. Не так давно на пляжах восточной Гаваны бушевал локальный шторм. Сообщается, что в некоторых районах выпало до 120 миллиметров осадков в виде дождя. 

Для справки: водяной смерч образовывается над поверхностью больших водоемов и соединён с кучевым облаком. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует примерно 15-30 минут. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что космический аппарат NASA заглянул в самое сердце нашей галактики. Астрономы опубликовали данный снимок на своей официальной странице в соцсети и рассказали, что в будущем новая космическая обсерватория ведомства также будет наблюдать за этой областью космоса. 

Читайте также о том, что в России во время полета небольшого самолета случилось происшествие. У воздушного судна отказал двигатель и ему пришлось совершить аварийную посадку. На борту самолета находилось двое человек. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что дипломат рассказал, как выполнить ультиматум Кремля. Вадим Трюхан назвал единственную возможность, как Западу можно согласиться выполнить требование Кремля по гарантиям безопасности.


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/sorvannye-kryshi-i-povalennye-derevya-na-kube-vodyanoy-smerch-vyshel-na-bereg-foto-video-sinoptik-11699554.html
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