Срывал крыши и валил деревья: на Кубу обрушился мощный смерч (ВИДЕО)



















На Кубе водяной смерч вышел на берег. Об этом пишет издание УНИАН.

Водяной смерч. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, у берегов Кубы образовался водяной смерч. Спустя некоторое время атмосферное явление вышло на берег и превратилось в небольшое торнадо, которое повредило здания.

По данным СМИ, стихия срывала и повреждала крыши домов, повалила деревья и оборвала линии электропередач.

Как указывается в материале, Куба в последнее время страдает от многочисленных дождей. Не так давно на пляжах восточной Гаваны бушевал локальный шторм. Сообщается, что в некоторых районах выпало до 120 миллиметров осадков в виде дождя.

Для справки: водяной смерч образовывается над поверхностью больших водоемов и соединён с кучевым облаком. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует примерно 15-30 минут.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что космический аппарат NASA заглянул в самое сердце нашей галактики. Астрономы опубликовали данный снимок на своей официальной странице в соцсети и рассказали, что в будущем новая космическая обсерватория ведомства также будет наблюдать за этой областью космоса.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что дипломат рассказал, как выполнить ультиматум Кремля. Вадим Трюхан назвал единственную возможность, как Западу можно согласиться выполнить требование Кремля по гарантиям безопасности.

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