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Главная Новости Мир Южная Америка В Мексике произошло мощное землетрясение: погибли не меньше 4 человек
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В Мексике произошло мощное землетрясение: погибли не меньше 4 человек

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Мексики

сегодня, 01:39
Автор:

Татьяна Веремеева
В Мексике произошло мощное землетрясение: погибли не меньше 4 человек

По меньшей мере два человека погибли после того, как землетрясение магнитудой 7,4 произошло на южном побережье Мексики во вторник, разрушив здания. Об этом пишет CNN.

Землетрясение произошло несколько часов назад. Его эпицентр находился в 11 милях к юго-западу от Санта-Мария-Сапотитлан в штате Оахака. Губернатор штата Алехандро Мурат сказал, что среди погибших были 22-летняя женщина и мужчина.

Медицинские службы штата Оахакан сообщили, что в результате землетрясения пострадали больницы. Некоторые из поврежденных медучреждений занимались лечением больных коронавирусом. Власти также сообщили об отключении электроэнергии по всей столице штата и повреждении внешней части больницы в Оахаке.

Землетрясение ощущалось даже в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. В столице страны Мехико, примерно в 190 милях к северу от эпицентра, ощущались подземные толчки и раздавался вой сирен.

Волны цунами высотой 0,68 метра наблюдались в Акапулько (город и туристический центр на тихоокеанском побережье Мексики, штат Герреро) и 0,71 метра в городе Салина-Крю.

Ранее "Комментарии" писали, что грузовой автомобиль, в котором находились 12 трупов, нашли в Мексике. Инцидент произошел на трассе, которая соединяет штаты Герреро и Мичоакан. Сотрудники Министерства общественной безопасности заявили, что в связи с происшествием были усилены меры безопасности. Отмечалось, что на всех телах были обнаружены следы от пуль, а в пикапе лежала записка.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/23/weather/mexico-earthquake-southern-coast-intl/index.html
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