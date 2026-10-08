Турецкий военный самолет пересек Польшу по пути к границам России: что известно о миссии

Военно-транспортный самолет ВВС Турции Airbus A400M-180 Atlas 6 октября пролетел через воздушное пространство Польши по пути в Эстонию, где сейчас находится турецкий контингент в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает Defence24.

Airbus A400M. Фото: из открытых источников

Самолет вылетел с авиабазы Кайсери в центральной части Турции. Польские военные радары зафиксировали его появление в воздушном пространстве страны примерно в 10:45.

До Польши турецкий A400M пролетел над Болгарией и Румынией, после чего продолжил маршрут через Венгрию и Словакию. На польском участке самолет прошел между Жешувом и Тарнувом, затем направился в сторону Седльце и Сейны.

После пересечения Польши борт продолжил полет через Литву и Латвию и в итоге приземлился на авиабазе Эмари в Эстонии.

По данным Defence24, наиболее вероятно, что перелет был связан с обеспечением турецкого контингента, участвующего в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В частности, Анкара разместила в Эстонии пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих.

Турецкие самолеты должны находиться на авиабазе Эмари до 30 ноября 2026 года. Их задачи включают воздушное патрулирование, тренировочные полеты и участие в совместных мероприятиях НАТО.

В течение нынешней миссии турецкие F-16 уже дважды переводились в состояние повышенной боевой готовности.

1 сентября истребители привлекались после обнаружения беспилотников неподалеку от эстонско-российской границы. 24 сентября турецкие F-16 совместно с другими самолетами НАТО участвовали в обнаружении и сопровождении российских воздушных судов над Балтийским морем.

Переброска военно-транспортного самолета сама по себе не означает усиления боевой группировки: наиболее вероятно, что A400M использовался для логистического обеспечения уже размещенного контингента. Однако его маршрут через несколько стран НАТО подчеркивает масштаб координации сил альянса на восточном фланге и в Балтийском регионе.

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