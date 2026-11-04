Американцы вынесли жесткий приговор Трампу: в Демократической партии указали на провал президента США

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер объявил о победе своей партии по результатам промежуточных выборов в Конгресс. Предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что демократы смогли вернуть контроль над верхней палатой, отобрав большинство у республиканцев. Об этом сообщает CNN. По предварительным результатам, демократы получили минимум 51 место в Сенате, чего достаточно для формирования минимального большинства.

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"Несмотря на все трудности, мы, демократы, победили в Сенате. И хотим сказать американскому народу несколько слов: облегчение уже на подходе", — заявил Шумер.

Он подчеркнул, что результаты голосования стали сигналом недовольства граждан высокими ценами, хаосом и коррупцией. По мнению политика, республиканцы не прислушались к настроениям избирателей и не учли их требования.

Шумер назвал итоги голосования подлинным преобразованием политической карты Сената. Теперь, по его словам, демократы должны продемонстрировать готовность выполнять возложенные на них обязанности.

Промежуточные выборы в США проходят посреди четырехлетнего президентского срока. В этот раз американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов в ряде штатов.

Президент Дональд Трамп ранее признал, что ожидал лучших результатов от республиканцев. Он выразил удивление, что часть кандидатов его партии не смогла победить, невзирая на активную предвыборную кампанию и поддержку на митингах. В то же время Трамп подчеркнул, что многие республиканцы все же одержали победу.

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