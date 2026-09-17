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Белый дом впервые отреагировал на фото "поцелуя" Трампа и его молодой помощницы

В сети завирусились фото Дональда Трампа и Натали Харп. В Белом доме назвали снимок подделкой

17 сентября 2026, 23:00
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Slava Kot

В социальных сетях стремительно распространилось изображение, якобы показывающее президента США Дональда Трампа и его помощницу Натали Харп во время поцелуя на поле для гольфа. Фото вызвало волну обсуждений, однако его подлинность быстро подверглась критике.

Белый дом впервые отреагировал на фото "поцелуя" Трампа и его молодой помощницы

Фото "поцелуя" Трампа и Натали Харп

В Белом доме назвали снимок "поцелуя" Трампа и Харп "явно поддельным". В свою очередь эксперты обратили внимание на ряд деталей, которые могут свидетельствовать об использовании искусственного интеллекта в двух версиях изображения. В частности, на более четкой версии фотографии рука женщины, которая держит клюшку, выглядит так, будто имеет шесть пальцев. Кроме того, анализ обнаружил водяной знак SynthID, связанный с генеративными инструментами.

Белый дом впервые отреагировал на фото ”поцелуя” Трампа и его молодой помощницы - фото 2

Фото как поцелуя Трампа и Натали Харп в хорошем качестве

Эксперт по цифровой криминалистике Гани Фарид также изучил несколько вариантов изображения. По его словам, версия в высоком разрешении была создана или обработана с помощью ИИ и, вероятно, происходит от более размытого варианта. Относительно низкокачественной версии Фарид подчеркнул, что ее происхождение сложнее установить из-за недостаточного качества.

Белый дом впервые отреагировал на фото ”поцелуя” Трампа и его молодой помощницы - фото 2

Фото как поцелуя Трампа и Натали Харп в размытой версии

Фактчекеры также не нашли подтвержденного источника фотографии. У крупнейших новостных фотоагентств, в частности Getty Images, Reuters и Associated Press, нет данных о существовании этого снимка. Также неизвестны фотограф, дата и точное место съемки, а отсутствие признаков ИИ на размытой версии сама по себе не доказывает, что она настоящая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США говорят, что Трамп может носить подгузник. Фото со странной выпуклостью попало в сеть.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/white-house-breaks-silence-viral-37671870
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