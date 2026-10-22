Били по голове и грабили: женщина в Нью-Йорке отбилась от трёх нападавших металлической бутылкой

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Сергій Кречмаровський
В Центральном парке Нью-Йорка произошло жестокое нападение на велосипедистку Кэтрин Маррокин. Трое мужчин в масках атаковали женщину и попытались ограбить её. Однако потерпевшая не растерялась и дала отпор нападавшим с помощью металлической бутылки для воды.
Иллюстрация к статье о нападении на велосипедистку и попытке ограбления в Центральном парке Нью-Йорка. Фото: Pexels / Arti Kh
Об инциденте 19 октября сообщило издание New York Post. По его информации, нападение было неспровоцированным, а против женщины действовали сразу трое мужчин. Они применили силу, пытаясь завладеть её имуществом.
Центральный парк — одно из самых известных общественных пространств Нью-Йорка, где ежедневно гуляют пешеходы, занимаются спортом и катаются на велосипедах. Нападение на велосипедистку привлекло внимание к опасности уличных ограблений даже в популярных местах отдыха.
Несмотря на численное превосходство нападавших, женщина сопротивлялась. Для защиты она использовала металлическую бутылку для воды, пытаясь отбиться от трёх грабителей. Эта деталь стала одной из самых заметных в сообщении об инциденте. Женщина отбилась от нападавших, после чего трое мужчин бросили её вещи и скрылись пешком в направлении Пятой авеню. Им удалось похитить телефон, кошёлек с 80 долларами, банковские карты и наушники, а сама Кэтрин Маррокин получила ушибы и синяки, но отказалась от медицинской помощи.
Эта история напоминает о необходимости внимательно относиться к собственной безопасности в общественных местах. В случае угрозы жизни или здоровью самое важное — по возможности уйти в безопасное место и обратиться в полицию, а не подвергать себя дополнительному риску.
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