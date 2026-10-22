Били по голове и грабили: женщина в Нью-Йорке отбилась от трёх нападавших металлической бутылкой

В Центральном парке Нью-Йорка произошло жестокое нападение на велосипедистку Кэтрин Маррокин. Трое мужчин в масках атаковали женщину и попытались ограбить её. Однако потерпевшая не растерялась и дала отпор нападавшим с помощью металлической бутылки для воды.

Иллюстрация к статье о нападении на велосипедистку и попытке ограбления в Центральном парке Нью-Йорка. Фото: Pexels / Arti Kh

Нападение в Центральном парке

Об инциденте 19 октября сообщило издание New York Post. По его информации, нападение было неспровоцированным, а против женщины действовали сразу трое мужчин. Они применили силу, пытаясь завладеть её имуществом.

Центральный парк — одно из самых известных общественных пространств Нью-Йорка, где ежедневно гуляют пешеходы, занимаются спортом и катаются на велосипедах. Нападение на велосипедистку привлекло внимание к опасности уличных ограблений даже в популярных местах отдыха.

Металлическая бутылка стала средством защиты

Несмотря на численное превосходство нападавших, женщина сопротивлялась. Для защиты она использовала металлическую бутылку для воды, пытаясь отбиться от трёх грабителей. Эта деталь стала одной из самых заметных в сообщении об инциденте. Женщина отбилась от нападавших, после чего трое мужчин бросили её вещи и скрылись пешком в направлении Пятой авеню. Им удалось похитить телефон, кошёлек с 80 долларами, банковские карты и наушники, а сама Кэтрин Маррокин получила ушибы и синяки, но отказалась от медицинской помощи.

Эта история напоминает о необходимости внимательно относиться к собственной безопасности в общественных местах. В случае угрозы жизни или здоровью самое важное — по возможности уйти в безопасное место и обратиться в полицию, а не подвергать себя дополнительному риску.

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