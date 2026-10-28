Ближний Восток на пороге нового взрыва: США сделали громкое предупреждение

США рассматривают возможность возобновления военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон предупредил несколько арабских государств Персидского залива о сценарии краткосрочной, но масштабной эскалации. При этом окончательного решения о начале новой операции президент Дональд Трамп пока не принял.

США. Фото: из открытых источников

Американские военные прорабатывают варианты ударов, которые должны усилить давление на Тегеран и заставить иранское руководство пойти на уступки за столом переговоров. В числе возможных целей называются энергетические объекты, элементы ядерной программы, а также инфраструктура производства и применения ракет и беспилотников.

Одновременно США усиливают военное присутствие в регионе: рассматривают переброску дополнительных кораблей, авиации и подразделений морской пехоты, пополняют запасы боеприпасов и укрепляют оборону баз. Часть военнослужащих перемещают с объектов, которые могут оказаться под ударом в случае ответных действий Ирана.

Израиль также разрабатывает собственные сценарии новых атак. Предыдущая совместная кампания США и Израиля нанесла ущерб иранской ядерной программе, однако дальнейшие возможности Тегерана и состояние повреждённых объектов остаются предметом неопределённости.

Иран, в свою очередь, предупреждает о масштабном ответе. В случае новых ударов Тегеран допускает атаки на экономические и гражданские объекты в регионе. Это усиливает тревогу арабских государств, опасающихся за энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства.

Дипломатические каналы при этом не закрыты: посредники пытаются возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики предупреждают, что силовое давление может не привести к уступкам, а, напротив, подтолкнуть Иран к дальнейшему развитию ракетных и ядерных возможностей.

Отдельная проблема – судьба ядерных материалов. МАГАТЭ указывает, что без доступа к повреждённым объектам агентство не может проверить, перемещал ли Иран соответствующие запасы. Таким образом, угроза новой операции сохраняется, но её сроки и последствия остаются неопределёнными.

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