Чем обернется для Украины смена руководителя разведки США: раскрыт опасный нюанс

Назначение Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США не означает автоматического изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. Однако именно от него будет в значительной степени зависеть, какую аналитическую информацию будет получать президент Дональд Трамп перед принятием ключевых решений. Такую оценку дал генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

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По словам эксперта, американская разведка не определяет внешнеполитический курс государства, а выполняет другую функцию — обеспечивает президента достоверной информацией об угрозах, намерениях противников и возможных последствиях тех или иных решений.

"Американская разведка формально не определяет внешнюю политику и не должна давать президенту политические указания. Ее задача – предоставить объективную информацию о намерениях противника, возможных сценариях, последствиях решений и степени риска", – объяснил Ягун.

В то же время генерал подчеркнул, что руководитель разведывательного сообщества оказывает непосредственное влияние на качество аналитики, которая попадает в Белый дом.

"Клейтон не определяет политику Трампа в отношении Украины или России, но будет в значительной степени определять, какую разумную картину будет получать президент перед принятием решений", – отметил он.

Ягун обратил внимание, что Клейтон не является кадровым сотрудником спецслужб. До назначения он работал федеральным прокурором, возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам США и имеет юридический опыт. По мнению эксперта, именно управленческие навыки могут стать его преимуществом в новой должности.

Кроме того, во время слушаний в Сенате Клейтон наметил свои приоритеты. Среди них – борьба со схемами обхода санкций против России, противодействие финансированию российского военно-промышленного комплекса, контроль за деятельностью так называемого "теневого флота", а также перекрытие каналов поставки критически важных компонентов через третьи страны.

Отдельно новый директор Национальной разведки подтвердил важность передачи Украине разведывательных данных о действиях России. В то же время, подытожил Ягун, масштабы такой поддержки и дальше будут зависеть прежде всего от политических решений президента США и его администрации.

Портал "Комментарии" уже писал, что надежды на скорое завершение войны путем договоренностей с Кремлем пока не имеют реальных оснований. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, считающий, что российское руководство не рассматривает переговоры как инструмент завершения войны, ведь именно война является основой существования нынешней политической системы РФ.