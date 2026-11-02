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Что произойдет в случае победы демократов: к чему уже готовится Белый дом

Администрация президента США заранее продумывает, как продолжать реализацию своей программы без поддержки законодателей

2 ноября 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию сохранения политического курса даже в случае, если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 3 ноября. Белый дом рассчитывает использовать исполнительные полномочия президента, чтобы продолжать реализацию ключевых инициатив без одобрения законодателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации и двух собеседников, знакомых с планами.

Что произойдет в случае победы демократов: к чему уже готовится Белый дом

США. Фото: из открытых источников

По данным агентства, подготовка ведется еще с апреля. Высокопоставленные чиновники совместно с юридической службой Белого дома изучают возможности принятия самостоятельных решений в вопросах миграции, тарифной политики, стоимости жилья и федеральных расходов.

Отдельное внимание уделяется юридическим границам президентских полномочий. Советник Белого дома Уилл Шарф и его команда анализируют, какие решения Трамп может принимать самостоятельно, где рискует превысить свои полномочия и как защищать подобные шаги в судах.

Причина такой подготовки – возможное усиление демократов в обеих палатах Конгресса. Получив большинство, они смогут проводить расследования деятельности администрации, блокировать законопроекты и ограничивать бюджетные инициативы президента.

Сам Трамп уже дал понять, что готов к противостоянию с законодателями. В интервью New York Post он заявил, что в случае потери республиканцами большинства может некоторое время активно использовать право вето, прежде чем договариваться с демократами.

"Полагаю, я стану мистером вето. А потом, в какой-то момент, мы, вероятно, будем заключать сделки", — сказал американский президент.

Для получения большинства демократам необходимо дополнительно четыре места как в Палате представителей, так и в Сенате. По данным Reuters, опросы указывают на возможность смены большинства в нижней палате, тогда как борьба за Сенат остается неопределенной.

Таким образом, команда Трампа готовится сразу к двум сценариям: политическому противостоянию с новым Конгрессом и возможным расследованиям действий действующей администрации.

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Источник: https://www.reuters.com/legal/government/trump-white-house-maps-path-govern-without-congress-if-democrats-win-2026-11-01/
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