Что Трамп сказал об ударах России по Украине: реакция президента США удивила журналистов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о российских ударах по Украине, однако не дал прямого ответа на вопрос, свидетельствуют ли новые атаки об отсутствии у Кремля намерения завершить войну. Об этом сообщает CBS News в социальной сети X.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с журналистами американского президента попросили отреагировать на слова Зеленского, который связал очередные российские обстрелы с нежеланием российского руководства двигаться к миру. Речь, предположительно, шла об атаке на Киев баллистическими ракетами в ночь на 22 октября.

Вместо однозначной оценки действий Москвы Трамп предпочёл не делать окончательных выводов.

"Что ж, увидим, как всё сложится. Такое случается часто", — ответил президент США.

Таким образом, американский лидер не стал прямо поддерживать оценку украинского президента и не заявил, что новые удары должны повлиять на подход Вашингтона к переговорам с Россией.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных путях прекращения войны. Киев неоднократно подчёркивал, что российские атаки на украинские города противоречат заявлениям Москвы о готовности к дипломатическому урегулированию.

Для Украины принципиальное значение имеет не только сам факт переговоров, но и готовность России прекратить удары и принять условия, которые обеспечат устойчивую безопасность после завершения боевых действий.

При этом короткий ответ Трампа не позволяет однозначно судить о дальнейших шагах американской администрации. Президент США не уточнил, рассматривает ли он новые российские атаки как препятствие для переговоров и намерен ли менять позицию Вашингтона в ответ на происходящее.

Пока остаётся открытым вопрос, приведут ли очередные обстрелы к усилению давления США на Москву или Белый дом продолжит придерживаться выжидательной позиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия накрыла Сумы массированной атакой дронов: что известно о пострадавших и разрушениях.



