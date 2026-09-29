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«Чуш собачья»: в США выдвинули Трампу жесткую претензию за подход к Путину

Американский республиканец заявил, что Москва могла воспринять политику Вашингтона как слабость, а ставка на личные договоренности не дала ожидаемого результата.

29 сентября 2026, 12:55
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Клименко Елена








Американский политик-республиканец Борис Пинкус подверг резкой критике подход президента США Дональда Трампа к международной политике и его взаимодействие с лидерами России и Китая. По мнению Пинкуса, Москва могла воспринять осторожность Вашингтона как проявление слабости, что, по его оценке, сказалось на дальнейшей эскалации войны против Украины.

«Чуш собачья»: в США выдвинули Трампу жесткую претензию за подход к Путину

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пинкус обратил внимание на публичный формат встреч Трампа с зарубежными лидерами. Он сравнил торжественный прием Си Цзиньпина с прошлогодней встречей американского президента с Владимиром Путиным на Аляске. По его мнению, такие дипломатические сигналы могут иметь значение для авторитарных режимов.

"Критики говорят: не сравни ты Путина с этим. А почему не сравниваю? Они друзья, они составляют одну и ту же ось зла", — заявил Пинкус.

Республиканец считает, что после встречи с Си Цзиньпином Пекин не получил от Вашингтона достаточно жестких сигналов войны России против Украины. Он связывает это с тем, что Кремль по его оценке продолжает наращивать давление на украинские города.  

"Эта ось сегодня идет в атаку, открытую атаку. Мы начали наш эфир с того, что происходит сегодня в Киеве, в Харькове, в других городах Украины, в Днепре. Почему? Потому что эта ось испытала слабость Запада, прежде всего Трампа", — сказал политик.

Отдельно Пинкус подверг критике ставку американской администрации на личные договоренности с лидерами других государств. По его мнению, подобный подход не гарантирует результата в отношениях с руководителями России, Китая и других авторитарных государств.

"Мир, основанный на соглашении, и расчет Трампа на личные контакты — это ошибочный подход. "Мой друг", "он для меня лучший", "мы договоримся" — это не работает", — заявил Пинкус.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия может готовиться к новой волне массированных ударов по украинской критической инфраструктуре зимой. Вероятно, Москва накапливает ракетный ресурс, чтобы в будущем атаковать объекты энергетики, тепло- и водоснабжения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ng_CF7m3g5g
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