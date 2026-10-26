Цинизм Гегсета в отношении Украины перешел все границы: в Сенате ошеломили заявлением о срочном наказании

Американский сенатор-демократ Адам Шифф настаивает, чтобы министр обороны США Пит Гегсет дал показания перед Сенатом по поводу ограничений в работе Starlink в Украине. По словам политика, эти действия повлияли на операции украинских сил обороны. Об этом Шифф заявил в эфире NBC.

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Сенатор отметил, что вопросы могут быть вынесены на рассмотрение, если демократы снова получат контроль над Сенатом. В то же время, по его мнению, к показаниям можно привлечь и других должностных лиц, которые знают, кто принял решение об ограничениях и по каким причинам.

В материале NBC упоминают заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщал, что решение по ограничению Starlink поступило от американского правительства. В то же время медиа писали, что президент США Дональд Трамп лично звонил по телефону Илону Маску и просил отменить ограничения на спутниковую связь его компании.

Шифф обратил внимание на противоречия в публичных заявлениях участников этой истории.

"Президент говорит одно, Илон Маск говорит другое, а они оба говорят разные вещи в разное время. Кто-то здесь лжет. Возможно, все они лгут по-разному, но нам нужно это выяснить", — заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что, по его убеждению, самый богатый человек мира не должен влиять единолично на вопросы национальной безопасности США.

Ранее Foreign Policy писало, что после промежуточных выборов в США Питу Гегсету может грозить импичмент. Среди причин издание называло войну в Иране и операции против наркокартелей в Южной Америке. По информации медиа, министр обвиняется в нарушении Резолюции о военных полномочиях и Закона о военных преступлениях.

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