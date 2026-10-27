Дело Эпштейна возвращается: что теперь грозит трампу из-за нового обвинения

Демократы в юридическом комитете Палаты представителей США потребовали назначить специального прокурора для расследования возможных связей президента Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет, обнародованный 26 октября.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы документа утверждают, что 11 женщин связывали Трампа с преступлениями Эпштейна. Согласно отчету, пятеро из них прямо обвиняли американского президента в изнасиловании или сексуальном насилии в присутствии Эпштейна либо его окружения. Эти утверждения представлены как заявления женщин и сами по себе не означают, что вина Трампа доказана судом.

Демократы настаивают, что специальный прокурор должен изучить возможную причастность Трампа, действия предполагаемых сообщников Эпштейна и обстоятельства, связанные с расследованием его преступлений. Отдельные претензии авторы документа адресовали генеральному прокурору Тодду Бланшу, обвинив его в сокрытии доказательств против президента.

"Вместо того чтобы добиваться справедливости для пострадавших от Эпштейна, бывшая генпрокурор Пэм Бонди и генпрокурор Бланш руководят Минюстом как частной юридической фирмой, защищающей своего бывшего клиента", — говорится в отчете.

До назначения Бланш работал личным адвокатом Трампа.

Ведущий демократ комитета Джейми Раскин заявил, что показания женщин требуют более тщательной проверки. При этом Трамп отрицает причастность к преступлениям Эпштейна, утверждая, что не посещал его остров и не летал на его самолете.

Представительница Белого дома Лорен Бис назвала отчет попыткой дискредитировать президента. Она также заявила, что Трамп ранее исключил Эпштейна из клуба Мар-а-Лаго из-за его поведения.

Ранее Пэм Бонди сообщала, что доказательств совершения Трампом преступления не установлено. Теперь требование демократов о назначении спецпрокурора вновь обострило спор о расследовании дела Эпштейна и возможной ответственности людей из его окружения.

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